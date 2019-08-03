陸振球：放眼世界 港人毋須困坐愁城

事實上，6月以來因反《逃犯條例》修訂而出現遊行和示威，以至圍堵警署等行動，不單有暴力化加劇的迹象，近期一些包括針對港鐵及鐵路運作等所謂的不合作運動，對經濟的不利影響也逐漸浮現，而其實早在第二季因貿易戰等衝擊，香港經濟已露疲態，剛公布的次季按年經濟增長只有0.6%，雖與首季相同，但按季則已下跌0.3%，若下一季仍是負增長（因預料出現罷工等，負增長屬高概率之事），便可界定香港出現經濟衰退！

固投愈跌愈深 大孖沙準備「過冬」

相對於GDP，更令筆者擔心的是內部固定投資金額的變化，第二季竟按年勁跌12.1%，而數據更已是連續三個季度出現負數，且一季比一季差（見圖1），從來投資者都比消費者更具前瞻，有關投資數據急速轉弱，似乎反映大孖沙早已打算做好過寒冬的準備，但直至早前樓巿仍然熾熱，一般巿民繼續頭腦發熱。

筆者接觸的一些零售業的朋友，說近期生意少了三至四成，如局勢再惡化，不用巿民罷工，他們也可能要先裁員，那罷不罷工也沒有太大分別。零售業是否轉差，看看股價曾嘗試挑戰紅底的領展（0823）便可心裏有數，該股近期周線圖已跌穿了上升軌（見圖2），其背後意義實不應小覷，因為巿場早預期美國會減息，而本周真的開始了今輪第一次減息，而領展可說是對息口很敏感的股票，減息也撐不起股價，可見香港的內需可能已出現「內傷」。不過，領展股價急跌後股息率也相應回升至2.9厘以上，較諸美國10年期債息已跌至1.9厘以下，買領展收息又似乎較買住宅收租的相對回報率吸引。昨天恒指因美國總統特朗普突又向中國的3000億美元貨品加徵10%新關稅，而跌了超過640點，但屬藍籌的恒隆地產（0101）卻不跌反升1.6%，相信和其3.9厘的股息率、防守力較強有關。

留意領展股價跌穿上升軌

又有朋友對筆者說，香港人現在就如被困坐愁城，頓令筆者想起絲路遊其中一站——甘肅最北毗鄰新疆的柳園鎮，該鎮戶籍人口不足900，常住人口也只有數千，但在當地卻認識了一名來自香港的黃老闆，他隻身到此開石礦，以及開辦𠝹石廠和鐵粉廠，做得有聲有色，真的是男兒志在四方，港人何用困坐愁城？

旅程中又曾到了哈密市，早上看到一個頗有趣的廣告，原來是售賣跨省成都什邡巿的樓盤，呎價不到500港元，賣點是乃退休好地方，顯然內地也有跨省退休的概念，則香港人退休如覺得本地樓價過高，又或香港近日的變化已讓自己覺得不舒服，也可考慮到如大灣區或其他國家置業退休，同樣不用困坐愁城？

最近看到按揭轉介機構經絡的一份有趣研究報告，指出每逢樓價處於高位調整時期，加按套現的需求便會上升。例如在2015年中樓價開始回落時，加按套現的比例曾升至17.59%，及至去年中，加按比例由單位數水平升至13.3%突破雙位數，可見樓價累積一定升幅後而樓市呈轉勢時，業主高位套現「止賺」的趨勢上升。

加按套現 小心亂投資

報告又指出，經絡根據客戶加按用途作出分析，發現加按套現作備用資金的比例一直上升，今年第二季的比例達到69.5%（見圖3），反映在外圍經濟因素不穩下，業主想保留更多手頭資金以作其他打算，待政治局勢穩定後，重投物業市場或尋求更高回報的投資產品，相信加按套現作備用資金的比例年內有望突破超逾七成的高位。筆者想勸告的是，人呢，通常有現錢便身痕，如真的投資本領高而又看得準，加按套現以等待投資機會的問題不大，最怕是功夫不夠，有錢便容易衝動投資，小心投資失利之餘，又要繼續供樓，便可能賠了夫人又折兵！

[陸振球 樓市解碼]