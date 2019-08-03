譚仔「五哥」6900萬 沽荃灣舖勁賺近2倍

【明報專訊】儘管社會氣氛不穩，但無損投資者入市意欲，工商舖物業接連錄大額成交。本地米線品牌譚仔前話事人之一「五哥」譚澤均，與「四妹」譚艷萍透過公司持有荃灣商舖新近易手，勁賺近半億元。土地註冊處資料顯示，荃灣路德圍德仁樓地下A舖於上月底以6900萬元易手，商舖面積約1200方呎，折合呎價5.75萬元。
譚澤鈞等人於2009年11月以2340萬元購入，持貨近10年，帳面獲利4560萬元，物業升值1.9倍。
持貨近10年 帳面獲利4560萬
資料顯示，上述商舖目前為譚仔雲南米線分店，並於2017年6月份開業，及後日本丸龜製麵母公司Toridoll Holdings於2017年全面收購後，「五哥」譚澤均將該舖租予譚仔，月租16.3萬元，即新買家可享2.8厘租金回報。
翻查資料，譚澤均及譚艷萍一向活躍於物業市場，於去年分別購入豪宅物業，「五哥」譚澤均去年3月以1.68億元向中海外（0688）購入又一村海棠路62號雙號屋，洋房實用面積4015方呎，折合實呎41843元；而譚艷萍則於去年8月以逾1.6億元購入尖沙嘴名鑄高層4房大戶，實呎高逾5.4萬元。
教會2750萬沽大埔舖
另土地註冊處資料顯示，大埔瑞安街13號至15號地下A及B號舖連閣樓，於上月中以2750萬元易手，商舖位面積約3,500方呎，呎價7,857元。上述商舖原業主為大埔基督徒會堂（The Incorporated Trustee of Tai Po Christian Church），於2003年11月以318萬元購入，持貨近16年，帳面獲利2,432萬元，物業升值逾7.6倍。
必發道全幢工廈5000萬易手
此外，市場消息指出，大角嘴必發道75號全幢工廈，以約5000萬元易手，全幢物業總面積約6200方呎，折合呎價8064元。
據悉，物業每月租金收入約10萬元，新買家可享租金回報約2.4厘。