譚仔「五哥」6900萬 沽荃灣舖勁賺近2倍

譚澤鈞等人於2009年11月以2340萬元購入，持貨近10年，帳面獲利4560萬元，物業升值1.9倍。

持貨近10年 帳面獲利4560萬

資料顯示，上述商舖目前為譚仔雲南米線分店，並於2017年6月份開業，及後日本丸龜製麵母公司Toridoll Holdings於2017年全面收購後，「五哥」譚澤均將該舖租予譚仔，月租16.3萬元，即新買家可享2.8厘租金回報。

翻查資料，譚澤均及譚艷萍一向活躍於物業市場，於去年分別購入豪宅物業，「五哥」譚澤均去年3月以1.68億元向中海外（0688）購入又一村海棠路62號雙號屋，洋房實用面積4015方呎，折合實呎41843元；而譚艷萍則於去年8月以逾1.6億元購入尖沙嘴名鑄高層4房大戶，實呎高逾5.4萬元。

教會2750萬沽大埔舖

另土地註冊處資料顯示，大埔瑞安街13號至15號地下A及B號舖連閣樓，於上月中以2750萬元易手，商舖位面積約3,500方呎，呎價7,857元。上述商舖原業主為大埔基督徒會堂（The Incorporated Trustee of Tai Po Christian Church），於2003年11月以318萬元購入，持貨近16年，帳面獲利2,432萬元，物業升值逾7.6倍。

必發道全幢工廈5000萬易手

此外，市場消息指出，大角嘴必發道75號全幢工廈，以約5000萬元易手，全幢物業總面積約6200方呎，折合呎價8064元。

據悉，物業每月租金收入約10萬元，新買家可享租金回報約2.4厘。