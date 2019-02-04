CCL高位反覆 按周跌0.35%

【明報專訊】反映樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報188.76點，由上周微升轉至最新微跌，按周跌0.35%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass則報191.19點，按周微升0.01點，幾近無升跌。另CCL（中小型單位）報189.29點，按周跌0.09%，而CCL（大型單位）報186.03點，按周跌1.70%。近9周計，四大整體指數三次齊升，三次齊跌，兩次一升三跌，一次三升一跌，樓價高位窄幅徘徊。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，本周CCL三大整體指數齊跌，上周四大整體指數齊升，樓價繼續高位爭持。近4周樓價波動明顯收窄，CCL最高189.77點，最低188.76點，波幅為1.01點。
周末二手睇樓量連跌兩周
預期CCL高位企穩，窄幅爭持，波幅趨向平緩。8月2日美國宣布對餘下中國商品徵收10%進口關稅，8月1日美國聯儲局宣布減息0.25厘及提早結束縮表，對香港樓價的影響將會8月下旬公布的CCL開始反映。
此外，據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1,235組客戶於本周末預約睇樓，按周下跌3.5%，連跌兩周。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，儘管美國減息0.25厘及提早暫停「縮表」，但中美貿易戰重啟談判，卻再度出現變卦，股市大幅波動，投資買賣氣氛薄弱，加上本港社會運動持續，買家觀望心態濃厚，周末屋苑預約睇樓量受挫。