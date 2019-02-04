CCL高位反覆 按周跌0.35%

【明報專訊】反映樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報188.76點，由上周微升轉至最新微跌，按周跌0.35%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass則報191.19點，按周微升0.01點，幾近無升跌。另CCL（中小型單位）報189.29點，按周跌0.09%，而CCL（大型單位）報186.03點，按周跌1.70%。近9周計，四大整體指數三次齊升，三次齊跌，兩次一升三跌，一次三升一跌，樓價高位窄幅徘徊。