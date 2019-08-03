尚都開放式戶呎價破2萬 3年升近五成

不過，同區亦錄得低市價成交。利嘉閣高級經理梁錦豪指，長沙灣豐盛居低層B室，實用面積710方呎，四房一套間隔，連車位以1320萬元易手，實呎16,479元。原業主2008年7月以約630.5萬元買入單位，2012年則以約40萬購入車位，兩者現轉手帳面獲利約689.5萬元或1.1倍。事實上，扣除車位造價後，單位成交價略低於市價沽出。

豐盛居低層連車位1320萬易手

社會衝突近期蔓延至天水圍，但區內嘉湖山莊仍錄得二手成交。美聯高級營業經理湯少建指，嘉湖山莊翠湖居單位為5座高層G室，實用面積548方呎，3房間隔，以600萬元成交，實呎10,949元。原業主於2010年9月以182萬元購入，帳面獲利約418萬元或2.3倍。

嘉湖3房600萬沽 9年升2倍

此外，西營盤薈臻新近錄得罕見二手成交。中原高級分區經理胡洛勇稱，薈臻高層C室，實用面積259方呎，1房間隔，以668萬元易手，實呎25,792元。原業主2012年9月以629.9萬元買入單位，持貨7年，帳面獲利38.1萬元，單位升值6%。

學生客1.5萬租薈蕎 預付一年租涉18萬

另外，再有學生客入市承租單位。美聯首席高級營業經理陳國浩表示，大圍薈蕎2翼低層B08室，1房連儲物房間隔，望山景，實用面積389方呎，獲一組學生客以1.5萬元承組，呎租38.6元，並一次過支付一年租金，涉及約18萬元，實用呎租約38.6元。業主2018年8月以約833.8萬元購入，現租金回報約2.2厘。