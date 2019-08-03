陽明相連戶逼2億 實呎4.1萬破頂

市場消息稱，上述成交的陽明山莊單位，為17座中高層91及93室相連戶，實用面積分別為2188及2626方呎，合共4814方呎，若以成交價約1.98億元計，平均成交實呎約41130元，創屋苑呎價新高。資料顯示，原業主為華美科技集團主席呂葉敬儀及相關人士，於2015年以約1.685億元購入，當時成交價為屋苑新高，持貨4年後沽貨，現帳面獲利2950萬元或17%。

半壹四房3500萬 4年升三成半

陽明山莊不乏名人業主，紀惠集團行政總裁湯文亮今年5月便斥6950萬元以首置身分購入陽明山莊11座中層67室連車位，單位實用2049方呎，實呎33919元。原業主2004年以1800萬元購入，帳面獲利5150萬元或2.8倍。

另外，中原地產營業董事蕭文杰表示，何文田半山壹號亦錄買賣，單位為半山徑36號高層戶，實用面積1591方呎，採四房雙套房間隔，另設工人套房，成交價3500萬元，實呎21999元。原業主於2015年12月以2600萬元購入，持貨近4年，現沽貨帳面獲利900萬元，單位期內升值35%。