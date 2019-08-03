大潭道45號實呎高見近10萬 樂聲電子招標形式逾9億連沽兩幢洋房

明報記者 林尚民、周綺琪

上述由樂聲電子等發展的大潭道45號，設有7幢洋房，實用4751至4848方呎，連932至1612方呎花園、近1000方呎天台等，並全部內置升降機，以及私人泳池。據成交紀錄冊資料顯示，項目7號洋房，實用4812方呎連1009方呎花園及991方呎天台，以4.78億元售出，實呎99,335元，預料創大潭一帶洋房呎價新高；而實用4751方呎連1612方呎花園及998方呎天台的8號屋，成交價則為4.38億元，實呎92,191元。

反修例風暴後最高呎價新盤

事實上，在反修例事件發生以來，市場不乏大額豪宅成交，如會德豐（0020）負責銷售、九倉（0004）、南豐合作發展的山頂MOUNT NICHOLSON，6月底便連錄兩幢洋房，其中21號洋房，實用6326方呎，成交價逾5.3億元，實呎85,188元，而實用7008方呎的22號屋，成交價逾5.8億元，實呎82,889元。

映日灣料周一開價首批逾200伙

此外，中信泰富旗下何文田KADOORIA，昨日亦連沽兩個單位，其中嘉道理道121號1樓，實用1856方呎，成交價7424萬元，實呎4萬元，嘉道理道119號1樓，成交價則為6800萬元，單位實用1656方呎，實呎41063元。

另外，新地（0016）筲箕灣形薈昨更新價單，個別撻訂單位加價近26%後重推，項目下周二起發售4伙；同系將軍澳天晉 IIIA及天晉 IIIB，分別推出一個洋房及6個複式單位招標，招標期為8月6日至9月6日。

鄭家純妻706萬購瑧樺1房

其餘新盤方面，億京發展荃灣楊屋道映日灣，昨日開放三個無改動示範單位供傳媒率先參觀，市場消息指出，項目將於周一公布首張價單，料涉逾200伙。

另土地註冊資料顯示，新世界（0017）主席鄭家純妻子葉美卿（Ip Mei Hing Katherine）以個人名義，於今年5月買入何文田瑧樺16樓A5室，屬實用面積288方呎1房戶，成交價705.9萬元，呎價約2.45萬元。資料亦顯示，自2015年起，葉美卿多次購入新世界旗下新盤單位，包括西營盤瑧蓺，天后柏傲山及北角柏蔚山等。