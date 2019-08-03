美貿委會對fb展反壟斷調查

消息指出，fb的收購交易是FTC的調查重點，FTC已開始接觸被收購企業的創辦人。

被指收購對手鞏固壟斷地位

根據S＆P Global的數據，fb過去15年收購了約90家公司，包括相片共享軟件Instagram、即時通訊軟件WhatsApp等，助fb繼續在社交媒體和通訊軟件領域享有領導地位。fb早前證實，FTC正調查其社交媒體服務、數碼廣告和軟件服務等。

fb公共政策主管佩羅特（Matt Perault）上月向美國國會作證時稱，獲fb收購的企業，在fb體系內有更多的創新機會，讓具有互補優勢的公司相輔相成，它們的發展將比獨立存在更大。其中一項可能引起關注的fb收購，是2013年收購Onavo Mobile。fb被指利用Onavo的行為追蹤技術，識別出一些快速增長的公司，以便進行收購或監察其新產品。憑藉Onavo的數據，fb決定收購WhatsApp。Alphabet等科技巨頭也進行大量收購。過去10年間，5家最大的科技企業已進行400多次收購。

（華爾街日報）

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