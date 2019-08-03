美向華開新關稅 高盛：9月七成機會減息

貿戰升級 聯儲局被迫推寬鬆政策

新一輪關稅觸發資金避險，金價向上，現貨金價曾升至每盎司1450美元以上，為接近6年高位。日圓兌每美元升至106.76，為16個月高位。日本財相麻生太郎對近期日圓升勢發出警告，強調匯率穩定的重要。資金亦流入債市，美國10年期國債孳息率昨低見1.83厘，為2016年11月以來低位。關稅消息拖累油價周四急挫後，昨反彈逾3%。布蘭特期油價格周四跌逾7％，為逾3年來最大單日跌幅。紐約期油價格周四更跌近8％，是逾4年來表現最差的一日。

《金融時報》指出，新關稅所帶來的經濟損失，並非聯儲局的溫和、預防性的「中期調整」可以應付，可能促使聯儲局再次陷入寬鬆政策周期。投資研究機構Leuthold Group指出，新一輪關稅不僅會帶來更低的利率，更會促使聯儲局盡快採取行動。部分策略師憂慮，這可能是一個危險的惡性循環：當特朗普把貿易戰不斷升級，聯儲局就要不停擴大寬鬆，緩和對經濟的損害。

美零售股周四蒸發200億美元市值

美國零售類股的市值周四蒸發超過200億美元。電子產品連鎖百思買（Best Buy）、服裝零售商Gap和百貨公司Kohl's在內的幾個行業巨頭，股價在周四挫逾7%。不過主要零售股昨早段止跌。

零售顧問認為，新一輪關稅的影響更大，因為涉及服裝到電子產品等的廣泛消費品，美國零售商若不提升貨品價格，利潤將面臨威脅，而美國消費者亦將承受更大的加價壓力。美國鞋類經銷商和零售商指出，美國70％鞋子來自中國，關稅提升將導致鞋子的零售價顯著提升。

（綜合報道）

[國際金融]