貿戰恐慌加劇 道指曾挫300點 7月非農職位增16.4萬乏驚喜

儘管環球經濟增長有降溫的迹象，美國就業市場持續穩健。7月非農職位增長16.4萬個，大致符合預期。上月失業率維持在3.7％，為接近半世紀低位。薪酬增長亦輕微加快，7月平均時薪按年增長3.2％，增幅較6月高0.1個百分點。

利率期貨顯示9月再減息

非農數據緩和了市場對美國經濟放緩的憂慮。CME Group利率期貨數據顯示，非農數據公布後，交易商預期9月減息的概率由95%以上，降至84％，反映在關稅威脅下，減息似乎是板上釘釘。

美國上月新增的非農職位主要來自金融、醫療保險、教育和酒店業。礦業、信息服務企業紛紛裁員，零售業更是連續6個月職位減少。迹象顯示，環球需求轉弱正影響到美國的製造業。美國製造業工人的每周平均工時在7月減少0.3小時，降至40.4小時，為2011年11月以來最低。

美工人每周工時跌 經濟或轉弱

這拖累美國整體工人每周平均工時降至34.3小時，為2017年9月以來最低，預示美國經濟可能轉弱。之前兩個月的職位數據亦被向下修訂。5月及6月的新增非農職位，分別下修至6.2萬個及19.3萬。綜合兩個月的數據，新增職位較原先估算少4.1萬。今年頭7個月，非農職位平均每月增加16.5萬，低於去年每月平均22.3萬新增職位，反映職位增長步伐放慢，但仍遠高於抵消就業人口增長所需的每月10萬新職位。

IMF代理總幹事籲中美結束貿戰

美國總統特朗普一直以收窄美國貿易逆差為優先選項。美國商務部昨公布，美國出口及入口雙雙下跌之際，6月貨物及服務貿易逆差收窄0.3%至552億美元，但金額仍比經濟師預期高。同期美國對中國貨品的貿易逆差則跌0.8%至300億美元左右。

國際貨幣基金組織（IMF）代理總幹事利普頓（David Lipton）呼籲中美達成協議，結束貿易戰。他指出，今年上半年的全球貿易量，與去年同期相比有所下降，情况不妙。他說，倘環球經濟開始萎縮，包括聯儲局在內的主要央行將因為長久的寬鬆貨幣政策而缺乏政策工具。

（綜合報道）

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