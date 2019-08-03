華置扭虧為盈 中期賺8.45億

集團中期核心溢利為12.04億元，2018年核心虧損為4億元，每股核心溢利為0.63元。

華置去年收入近2.7億元，按年減少51.8%，當中包括租金收入2.62億元及其他收入810萬元，在2018年中期租金收入為2.75億元，物業銷售2.74億元及其他收入1070萬元，收入下降主要因期內無錄得物業銷售。

證券業務活躍 偏好內房股債

近年華置在證券投資業務活躍，更鍾情內房股債，包括投資中國恒大（3333）、佳兆業（1638）等。期內集團繼續勁買內房債及沽出海外金融機構債券。

據集團披露，在上半年集團購入了11隻債券，總額為23.864億元，較2018年減少約2.095億元，以及出售或贖回了12隻債券，帳面值為15.333億元，去年同期為51.22億元。上述債券主要來自內房，比例高達96.6%，2018年中期比例為47.7%。海外金融機構行業債券由2018年中期佔50.5%，跌至2019年中期佔僅3.4%。期內來自上市證券投資及財資產品的確認收益為11.453億元，2018年中期虧損為6.358億元，包括來自通過其他全面收益以反映公平值的上市股本投資的虧損為6270萬元，以及通過損益以反映公平值上市投資及財資產品的收益為12.08億元。