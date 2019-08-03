南方能源澄清後復牌瀉九成

Emerson：融資維持「龐氏騙局」

南方能源今年5月中股價曾見頂17.08元，是上市以來最高，當時市值達122億元，但於6月末已急跌約35%返回至11元水平。Emerson日前發布報告指控南方能源2013年至2018年將收入誇大5倍，有部分財年無盈利，又指控南方能源主席及控股股東徐波通過售股或押股借款以獲得融資，維持「龐氏騙局」，應將公司除牌。

沽空機構引述招股書及企業信用信息系統（ECIS）資料，指南方能源業務實際僅由一間全資子公司貴州優能礦業運營，二者應有一致收入，但ECIS系統顯示子公司於2016年及2017年收入僅為南方能源當年12%及21%，又連續三年錄得虧損，因此質疑南方能源誇大收入。南方能源則回應指是代理公司往年提交資料不準確，未來將親自提交ECIS系統信息，又指從未授權除僱員外的任何人取得其ECIS備案副本，強調資料以聯交所披露為準。

公司：代理往年提供ECIS不準確

報告中亦稱Emerson調查員前往貴州，訪問南方能源客戶、前僱員、礦工及相關人士，指發現其中一處主要煤礦羅州煤礦未有營運，而另外兩處煤礦實際總產出量低於公司數據。南方能源回應指沽空機構受訪人員身分並未經確認，此外地方稅務部門、能源部門以及上市過程中保薦人都對其產量進行過核實。