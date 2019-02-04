W股達4條件可納港股通 市值不小於200億 無被聯交所譴責過

明報記者 馬迪帆、李哲毅

小米及美團點評去年來港掛牌，股價表現不如人意，市場人士一直寄望北水可「打救」兩股，惟港股通制度遲遲未作修訂，令北水無法入市。港交所行政總裁李小加今年多番表示，W股有望於7月獲納入港股通。

李小加原寄望7月開通

深交所昨公告顯示，滬深港三地交易所為同股不同權公司股票納入港股通訂下交易時間、市值、成交額及合規要求的四項條件。公司在香港上市時間需達到6個月加上20個港股交易日，最近183個港股交易日的日均市值不低於港幣200億元，最近183個港股交易日總成交額不低於港幣60億元。此外，公司亦需滿足合規要求，即是股票上市後，股票發行人和不同投票權受益人未因違反企業管治、信息披露以及投資者保障措施等規定，而受到聯交所公開譴責、其他公開制裁或觸發不同投票權終止。

小米美團遠超前三項條件

雖然最終條件於意見徵詢後或再有改動，但小米及美團現均遠超前三項條件要求，估計已可確定納入。按周五收市價計，小米目前市值約2108億元，美團則為3700億元，彭博資料顯示，兩股日均成交金額均過億元。不過兩隻股票近來表現卻雙雙乏力，小米昨日收報8.8元，跌2.44%，較17元的招股價已跌48%，美圖昨日收報63.9元，跌3.84%。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦估計，兩股一旦納入北水可吸納名單，股價會有短暫炒作。他表示，小米手機表現難有突破，考慮到上市前股東禁售期完結，小米炒上幅度輕微。他補充，去年美團業績較差，考慮到低基數效應，今年業績有炒作空間。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，早前傳出小米即將納入港股通，股價已炒作一輪，加上今年小米員工多次透過股份獎勵計劃，獲發大批新股，不利股價表現。翻查資料，小米員工單在7月已根據上市前僱員股份獎勵計劃，認購2.06億B股，以昨日收市價計，市值達18.15億元。