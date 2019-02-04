長和網絡估值近400億

大行：重組電訊業務為分拆鋪路

野村及摩根大通的報告分別預期，長和網絡的成立有助推高租用率至1.2倍。麥格理、野村、摩根大通及富瑞均預期，是次長和重組電訊業務架構，有助將來為分拆上市及出售部分權益鋪路，以釋放價值。麥格理則補充，若完成架構重組後什麼都不做，新的電訊業務架構充其量只能夠為長和帶來穩定的收益、改善結構及帶來有限增長。

大華繼顯：長實千億銀彈供日後收購

至於長實方面，大華繼顯的報告指出，估計長實手上有逾1000億元的「子彈」可供下一步收購。瑞銀則補充，該集團物色那些可帶來經常收益的新項目，在撇除槓桿因素後，內部回報率要求最少6%。匯豐更透露，長實正留意多項價值數以十億元的收購項目，並預期該集團需要透過收購，支持2020年以後保持雙位數字增長。摩根士丹利則認為，長實增派中期息的動作，未來尚可維持下去。麥格理補充，長實為眾大型地產股中，以海外業務佔比達24%為最高，有助分散風險及減少受到香港近期出現動盪局面的影響。