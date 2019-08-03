港玩具廠商：料影響明年才浮現

中國製玩具佔全球市場七成 難覓替代品

施俊匡稱，新關稅9月才實施，預料短期內美國買家會增加訂單，冀趕及徵稅前收貨。由於中國佔了全球七成的玩具製造比例，美國買家較難尋找代替品，預計接下來買家會與廠商商討，共同分擔關稅成本。「各5%相信還可應付，如果產品具獨特性，則議價力可望較強」，但施俊匡指出，如果稅率進一步增至25%，恐怕屆時美國的玩具貨架只能空空如也。不過，玩具買家一向集中在年初下訂單，所以新關稅對今年生意額影響有限，真正的影響將在明年浮現。

工總主席葉中賢表示，新關稅將涉及所有產品，包括服裝、玩具等港商深耕多年的重點產業，故措施將嚴重打擊整體香港工業，貿易、物流等亦必定受到牽連。他希望港府考慮到眼前更加嚴峻的情况，盡快推出更多措施，尤其協助急需資金周轉的港商，並加大支持開拓新市場，協助業界渡過難關。

廠商會：一至兩成企業料面臨巨大困難

香港中華廠商聯合會會長吳宏斌坦言對香港前景「非常悲觀」。雖然只是10%稅率，但受影響行業如珠寶業，已經因此難與緬甸、柬埔寨等地競爭，估計至少有一至兩成企業面臨巨大困難，加上連串社會活動，吳宏斌形容本港經濟現在面對「內憂外患」。