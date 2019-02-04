人民幣急跌400點子 失守6.9

分析：中央或容許人幣「穿7」

信銀國際首席分析師廖群認為，人民幣走勢仍要視乎貿易戰發展，雖然美國將向所有中國進口貨品加徵關稅，影響年底前達成局部協議的機會，不過美國施壓似乎是希望加快中國談判，而中國亦未有明確表示談判破裂。昨日人民幣急跌主要是因為美國加徵關稅事出突然，若中美繼續貿易談判，人民幣可緩慢回升，不過如果中國拒絕談判並祭出反制措施，中國或容讓人民幣跌穿7算作為應對貿易戰的方法。

華僑銀行報告認為，美國增加關稅或使聯儲局需要進一步減息，限制美元升幅，另外人行立場偏向中性，有利人民幣保持利率優勢，人行亦可利用逆周期因子穩定匯率，因此人民幣未必輕易穿7。路透社引述交易員表示，人民幣未來走勢與監管當局態度相關，因此要關注下周一（5日）中間價開價，是繼續微貶數點子，或開在6.9以下。