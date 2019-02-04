34億北水流入 反向ETF見獲利

據聯交所數據，昨日滬深港股通均現淨買入，合共為34.23億元，主要買入騰訊（0700）、建行（0939）及工行（1398）。但外資則大手沽出內地A股，滬股通及深股通合共淨沽出68.12億元人民幣，是3月以來最多。

68億淨流出滬深股通 近4月最多

昨日港股大跌逾600點，南方恒指一倍反向（7300）及恒指兩倍反向（7500）分別升2.4％及4.97％，兩者成交合共7億元。南方東英ETF分析師李雪恒透露，兩隻ETF合共有1.4億元淨贖回，反而看好恒指的南方恒指兩倍（7200）本周錄得5000萬元淨流入。但他指出，恒指兩倍反向ETF在本周初有1.56億元淨流入，估計部分在昨日沽出獲利。

314牛證打靶 資金續流入

牛熊證市場方面，昨日共有314隻牛證被強制收回，當中153隻為恒指牛證，40隻為騰訊牛證，法興上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，昨日資金反而以流入牛證部署反彈較為明顯。另外，昨日界內證市場亦有異動，成交最大的是匯豐的恒指匯豐零一（47013），有6280萬元成交，該界內證以恒指為基準，區間為18,000點至21,000點，明年1月到期。