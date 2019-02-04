美關稅突襲 港股大成交插647點 10藍籌見逾1年新低 夜期再大低水

明報記者 廖毅然

創出新低價的10隻恒指成分股，大部分是中資股，涵蓋的板塊主要為石油、電訊及內銀股，中石油（0857）跌3.59％至4.02元，更是2004年9月以來近15年的低位。中國聯通（0762）跌2.74％至7.46元，為2009年4月以來逾10年低位。中移動（0941）及建行（0939）均跌逾1％，分別見逾5年及兩年半低位。

恒指夜期續受美股大跌拖累，至昨晚11時45分，報26,630點，低水289點。

國指跑輸恒指 中石油15年低

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，中資股急跌與人民幣重挫有關，昨日離岸人民幣一度跌至近6.98水平，市場再度憂慮會「穿7」，他相信收益以人民幣為主或外幣債務較重的中資公司最受影響。而加關稅令整體宏觀風險增加，中國經濟預期會受損，勢必重挫中資股。安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成認為，加關稅會令中國經濟增長減慢0.7個百分點，今年會跌至5.5％，預計中國為了保6，會推出更多的刺激政策。

安聯：今年中國GDP增長料跌至5.5%

昨日國指跑輸恒指，跌幅達2.57％或273點，收報10,348點。恒指跌2.35％或647點至26,918點，盤中最低見26,868點，離6月初的低位26,671點相差不遠。

重磅股方面，騰訊（0700）跌3.8％至355.8元，友邦（1299）跌1.9％，匯控（0005）跌1.4％。而跌得最多的是手機設備與出口相關股份，舜宇光學（2382）及瑞聲科技（2018）分別跌7.8％及5.9％，萬洲國際（0288）跌6.7％，創科實業（0669）跌5.8％。

林樵基表示，恒指短期內或下試26,300點，往後投資者會減低對貿易談判的期望，即使有好消息亦會半信半疑。交銀香港高級經濟及策略師梁志麟指出，今年初股市回穩全因兩項因素，一是期望美國減息，二是憧憬貿戰談判有轉機，現時美國聯儲局「鷹派減息」，貿戰再度拉鋸，恒指可能要下試25,000點。

交銀：鷹派減息貿戰拉鋸 恒指料試25000

梁志麟認為，早前公用股已因本港示威事件而先行下跌，昨日反見吸納，預計短期內可以喘定，尤其是部分房託已累跌近一成，股息率重現吸引力。昨日領展（0823）一度跌至89元，隨後逆市倒升，收報92.1元，升1.8％，是表現最好的藍籌股。