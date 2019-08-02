網攻東盟玩具及遊戲消費市場

答：首先非常感謝你的提問。簡單而言，馬來西亞和泰國的基礎設施較完善，有利電子商貿的發展。近期泰國的電子商貿發展尤其迅速。首先，中國電子商貿巨頭與擁有廣泛線下分銷網絡的大型泰國零售商結盟，其中以京東與泰國主要零售商之一的尚泰集團設立合資企業最為矚目。其次，泰國的交通運輸基建較為完善，促使電子商貿物流經營商大增。

印尼的年輕及中產消費市場龐大，而且擴張迅速，長遠而言電子商貿潛力在東盟居首。首都雅加達的交通擠塞問題，促使消費者使用電腦和智能手機購物，也對電子商貿發展有利。2017年，阿里巴巴投資印尼最大的消費者對消費者（C2C）網購平台Tokopedia。阿里巴巴投資的兩個交易平台Lazada和Tokopedia，共佔印尼網絡流量約一半，而蝦皮購物（Shopee）則是流動應用程式的市場領導者。

中國電商龍頭伙當地企業矚目

在不久的將來，這個行業的競爭勢必更趨激烈。雖然加強電子商貿基礎設施的整合應被業者視為優先事項，但他們也要注重與消費者互動，並改善整體購物體驗。

問：東盟電子商貿市場分散嗎？

答： 對的，在科技突飛猛進的年代，東盟的電子商貿市場也非常分散，東盟60%以上的人口年齡在35歲以下，是一個增長潛力極高的龐大消費市場。該區的年輕人習慣使用科技產品，有助促進未來電子商貿發展。許多消費者(特別是在一線城市以外)都是「科技跨越者」，他們跨過桌面電腦階段，而是主要使用智能手機上網。

與其他市場相比，東南亞網上消費者的另一個特點是同時使用多個網站，因此電子商貿市場非常分散，沒有一個網上零售平台能在一個東盟國家成為20%以上消費者的首選平台。

問：當地習慣通過社交媒體購物嗎？是玩具及遊戲的理想銷售平台嗎？

答：今時今日，當地年輕消費者花大量時間在社交網絡上。因此，購物已主要由尋找所需貨品，變為在社交生活和朋友圈內發掘新事物的過程。東盟手機普及率高，消費者不願於網上分享財務和個人資料，加上使用扣帳卡或信用卡付款的人口不到30%（馬來西亞和新加坡除外），以上這些因素，造就了社交商貿在東盟迅速發展。例如，在泰國，近半網上購物者通過社交媒體購物，使該國成為全球其中一個最大的社交商貿市場。

社交媒體用戶評論更獲消費者信任

值得一提的是，社交媒體是玩具及遊戲的理想銷售平台，因為買家和賣家可以直接溝通，而且用戶又能分享他們使用產品的體驗。用戶評論是消費者作出購買決定的關鍵因素，比起廣告，消費者往往更信任用戶評論。

欲了解更多詳情，請瀏覽貿發局經貿研究網站：https://bit.ly/2LN6DWL

袁淑妍 香港貿發局亞洲及新興市場研究團隊經濟師

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