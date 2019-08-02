善用人力資源 聘俄羅斯程式設計員

成立至今 累積投資約150萬

據他們透露，由成立至今，該公司大約累積投資了150萬元。為了善用資源，該公司的16人研發團隊大部分都是俄羅斯人，留在當地工作；而香港則只負責小部分程式開發工作，主要是由Nick Williams領導。至於該公司設計的NFC晶片，則交由台灣和內地的半導體廠商生產。這些廠商擁有極大的產能，若有需要，每個月可以合共為其合作的品牌商生產數千萬枚NFC晶片也不成問題。

周駿琛表示，該公司能夠迅即取得營運盈利，其實並無捷徑。他們最初也是研究，有哪些公司會對其防偽方案有興趣，然後逐一發電郵cold call聯絡。通常每聯絡10間公司，才有1至2間回覆。不過，願意回覆的公司，則有相當大機會最終落實合作，只是可能要見面詳談三幾次商討細節問題。

GeBe Group市務總監蔡唯認為，畢竟現時商界對於將區塊鏈技術應用到防偽方面，還比較少了解，所以要花較多時間解釋和商討。

此外，亦有些名牌不希望消費者知道它採用其他公司的防偽技術，所以會要求連手機App也不可以出現GeBe Group或GeBe Cert的字眼等等。

[企業創富]