經濟
企業創富

企業創富

下一篇 上一篇

善用人力資源 聘俄羅斯程式設計員

【明報專訊】GeBe Group主席Nick Williams曾經在美國運通、維珍航空等多間跨國公司工作，亦曾在創新科技行業擔任管理職位，而他本身亦熟悉程式開發工作。周駿琛在大專時則主修工商管理，曾經先後在香港和內地兩間家俬企業工作，主要負責銷售和市場推廣工作。

成立至今 累積投資約150萬

據他們透露，由成立至今，該公司大約累積投資了150萬元。為了善用資源，該公司的16人研發團隊大部分都是俄羅斯人，留在當地工作；而香港則只負責小部分程式開發工作，主要是由Nick Williams領導。至於該公司設計的NFC晶片，則交由台灣和內地的半導體廠商生產。這些廠商擁有極大的產能，若有需要，每個月可以合共為其合作的品牌商生產數千萬枚NFC晶片也不成問題。

周駿琛表示，該公司能夠迅即取得營運盈利，其實並無捷徑。他們最初也是研究，有哪些公司會對其防偽方案有興趣，然後逐一發電郵cold call聯絡。通常每聯絡10間公司，才有1至2間回覆。不過，願意回覆的公司，則有相當大機會最終落實合作，只是可能要見面詳談三幾次商討細節問題。

GeBe Group市務總監蔡唯認為，畢竟現時商界對於將區塊鏈技術應用到防偽方面，還比較少了解，所以要花較多時間解釋和商討。

此外，亦有些名牌不希望消費者知道它採用其他公司的防偽技術，所以會要求連手機App也不可以出現GeBe Group或GeBe Cert的字眼等等。

[企業創富]

上 / 下一篇新聞

貿戰示威夾擊 6月零售急跌6.7％ 7月旅遊區生意最多削半 消費類重災
貿戰示威夾擊 6月零售急跌6.7％ 7月旅遊區生意最多削半 消費類重災
網民籲下周一罷工 謝邱安儀：冀老闆持平處理
網民籲下周一罷工 謝邱安儀：冀老闆持平處理
Prada上半年純利增56% 指港出現經濟收縮
Prada上半年純利增56% 指港出現經濟收縮
聯儲局「鷹派減息」 恒指跌212點
聯儲局「鷹派減息」 恒指跌212點
鮑威爾發言意外傾向中立
鮑威爾發言意外傾向中立
長實上半年賣樓收入倍升 李澤鉅：持續示威開始影響賣樓業務
長實上半年賣樓收入倍升 李澤鉅：持續示威開始影響賣樓業務
整合港澳歐洲電訊 涉總資產3450億
整合港澳歐洲電訊 涉總資產3450億
渣打半年多賺11% 增派息至7美仙
渣打半年多賺11% 增派息至7美仙
越秀房託中期分派跌3%
越秀房託中期分派跌3%
澳門賭收遜預期 賭股普遍跌
澳門賭收遜預期 賭股普遍跌
中銀超越匯豐 現樓按揭市佔率居首
中銀超越匯豐 現樓按揭市佔率居首
大股東涉逃稅遭美起訴 忠旺急挫 公司回應：一直守法 未收到任何法律文書
大股東涉逃稅遭美起訴 忠旺急挫 公司回應：一直守法 未收到任何法律文書
疑誤中副車 旺旺盤前一度挫8%
疑誤中副車 旺旺盤前一度挫8%
美高梅中國上半年純利增45%
美高梅中國上半年純利增45%
中海油斥53億人幣 購母企煤層氣業務
中海油斥53億人幣 購母企煤層氣業務
硬脫歐風險增 英倫銀行降經濟展望 明年初經濟逾三成機率衰退
硬脫歐風險增 英倫銀行降經濟展望 明年初經濟逾三成機率衰退
美製造業數據差 再惹減息憧憬
美製造業數據差 再惹減息憧憬
高通：美封殺華為損前景
高通：美封殺華為損前景
張兆聰：業績對辦 長和70元支持強
張兆聰：業績對辦 長和70元支持強
張兆聰：優質內房候雙位數跌幅低吸
張兆聰：優質內房候雙位數跌幅低吸
力伍：招行「自我反思」 適合長期持有
力伍：招行「自我反思」 適合長期持有
技術取勝：渣打受制67.1元
技術取勝：渣打受制67.1元
盧駿匡：伙新世界戰略合作 大唐西市爆升可留意
盧駿匡：伙新世界戰略合作 大唐西市爆升可留意
國泰「冬季期間限定」 開新潟德島直航線
國泰「冬季期間限定」 開新潟德島直航線
周顯：生存與否 還看現金流
周顯：生存與否 還看現金流
譚新強：獨立聯儲局死亡事件
譚新強：獨立聯儲局死亡事件
湯文亮：縮表結束 量寬即將開始
湯文亮：縮表結束 量寬即將開始
移民再成熱話 大馬物業查詢急增 代理：貨幣貶值央行減息 吉隆坡置業時機到
移民再成熱話 大馬物業查詢急增 代理：貨幣貶值央行減息 吉隆坡置業時機到
東濤苑呎價首破1.4萬 未補價居屋王 元朗朗8額印鬆綁貨 3年升近六成
東濤苑呎價首破1.4萬 未補價居屋王 元朗朗8額印鬆綁貨 3年升近六成
珀玥開放式呎租73元 貴絕新界
珀玥開放式呎租73元 貴絕新界
施永青：目前樓市似5年前佔中時
施永青：目前樓市似5年前佔中時
尚譽164呎連平台呎價逼4萬
尚譽164呎連平台呎價逼4萬
新世界購皇都戲院舖 呎價26萬貴絕全港
新世界購皇都戲院舖 呎價26萬貴絕全港
元朗大馬路舖加租6% 餐廳14萬續租
元朗大馬路舖加租6% 餐廳14萬續租
港商推嶄新防偽技術 NFC晶片結合區塊鏈
港商推嶄新防偽技術 NFC晶片結合區塊鏈
網攻東盟玩具及遊戲消費市場
網攻東盟玩具及遊戲消費市場