港商推嶄新防偽技術 NFC晶片結合區塊鏈

GeBe Group主席Nick Williams、行政總裁周駿琛表示，他們成立該公司，涉足防偽技術市場，要由2017年初說起。當時有一名內地醫生朋友告訴他們，他曾經在深圳出席晚宴，但晚宴之後，有9人被送到醫院，其中4人更不幸死亡。原來，罪魁禍首是晚宴的假酒。這令他們極震撼，開始注意假貨問題，以及在香港成立公司研究防偽技術方案。

GeBe Cert雙重認證 保安度高

他們在2017年構思出稱為「無間盜」（GeBe Cert）的方案概念，至去年研發成功。其實施方式是在真貨的產品標籤內置一枚該公司特別設計的NFC晶片，再結合區塊鏈（Blockchain）技術，透過支援NFC功能的智能手機以及App雙重認證。當消費者利用品牌商的手機App掃描產品標籤時，產品標籤內的特別NFC晶片就會隨機產生一組編碼。另一方面，區塊鏈上亦會隨機產生一組編碼。然後，手機App會檢查兩組編碼是否完全相符。若完全相符，它才會顯示是真貨；否則就會顯示警告信息。

Nick Williams和周駿琛表示，現時很多低成本防偽方案只是在產品加上QR Code或NFC晶片，但兩者的設計原意只是連結網址，或者儲存小量資訊，並不是為保安而設，要仿冒也不太困難。而該公司設計的NFC晶片，在每次被手機App掃描時，以一個加密程式，隨機產生一組編碼，故相對上，會比普通NFC晶片難抄襲。另外，由於GeBe Cert這個方案結合了透過自身分散式節點來進行網絡數據存儲和傳遞的區塊鏈技術。假貨商人要同時在兩端成功破解該公司的技術，困難便高得多。至少，基於取易不取難的原則，採用了GeBe Cert防偽方案的貨品，也不會是假貨商人仿冒的首選。

可顯示包裝已開封 提防偷龍轉鳳

該公司特別設計的NFC晶片的面積大約是5mm×5mm，也十分纖薄，故可以內置在一般產品，也可以內置在產品標籤之內。暫時較多品牌商選擇將這種晶片內置在產品標籤貼紙之內，將貼紙貼在產品包裝關鍵位置，例如盒蓋、樽蓋等。因此，若有人曾經打開一件真貨的盒蓋或樽蓋，手機App雖然會顯示產品標籤是真的，但同時亦會顯示產品包裝已被開啟（顯示Opened Product的字眼以及開啟時間），提醒消費者貨品有被偷龍轉鳳的可能。

若試圖將產品標籤貼紙撕下來，內裏的NFC晶片更會即時被破壞，當以手機App掃描時，即會顯示「警告、潛在假貨、請諮詢零售商」（Warning. Potential fake product, please consult retailer）。因此，假貨商人若想透過回收真貨包裝，或者轉貼真貨的產品標籤貼紙，將假貨扮成真貨，亦會被識破。

品牌商掌握零售數據助營銷

此外，對於品牌商來說，GeBe Cert方案還可以提供難得的數據。因為該公司為品牌商設計的手機App，要求消費者必須開啟手機定位功能才能運作，所以消費者在哪個位置掃描過貨品，品牌商都瞭如指掌。品牌商因而得知，其貨品在哪些零售點的反應較好，有助制定營銷策略。周駿琛指出，傳統上代理商或連鎖店集團並不會向品牌商透露不同店舖的反應。但採用了GeBe Cert方案之後，品牌商也會略知一二，有助研究改善銷情，或者優化成本效益（例如，毋須在合作連鎖店的所有分店上架）。

該公司暫時只會向品牌商收取NFC晶片費用，每枚大約是0.35美元（約2.73港元），最低採購量是一年2萬枚。至於手機App和區塊鏈，至少在合作首年內不會收取任何開發或使用費，以吸引品牌商試用。周駿琛表示，因為要先辦妥在美國、歐盟及中國大陸申請專利的手續，該公司在今年4月底才開始推出GeBe Cert方案，但5月已略有盈利。截至7月份，已有4個品牌採用GeBe Cert方案，包括：意大利太陽眼鏡品牌miga、英國電子煙油品牌VAPE ME UK、香港健身儀器品牌Recoil，以及健康補充劑品牌Qivaro（香港公司、美國生產）。

4品牌已採用 酒商月餅商感興趣

周駿琛透露，現時該公司正在和多個品牌商討合作，包括瑞士著名手表、歐洲時尚眼鏡、日本化妝品、馬來西亞榴槤園、多個國家的酒商，還有月餅生產商等等。某大月餅生產商就有意明年在其月餅盒上全面採用GeBe Cert方案。原來一直有不法商人在市面回收其月餅盒，然後放入假貨出售。據該月餅商估計，它每賣出10盒月餅，不法商人亦可以賣出2盒多至3盒假貨。即是說，若能杜絕假貨，它的月餅銷量隨時可能額外再增長二成至三成。但以數量和反應來說，還是酒商最熱烈，相信也是因為假酒問題嚴重，且有致命危機。俄羅斯和阿美尼亞都有酒商有意採用這方案，周駿琛7月底就去了和對方商討合作。稍後，他還會和內地兩家茅台生產商以及一家香港上市酒商商討。除了食物、酒、奢侈品之外，周駿琛認為，藥物和疫苗也是潛力極大的市場，只是暫時未有時間聯絡各大藥廠。

此外，他還計劃將GeBe Cert方案應用於專上院校的畢業證書。因為在內地要印製假文憑實在不難，僱主若每次都要向有關院校查詢，亦很花時間。另一方面，若畢業證書採用了GeBe Cert方案，有關資料都儲存在區塊鏈上，無人能夠輕易改動，畢業生遺失了證書再補領，也比較方便（院校方面應該毋須擔心）。

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

[企業創富]