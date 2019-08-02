新世界購皇都戲院舖 呎價26萬貴絕全港

據新世界去年遞交強拍申請的估價報告顯示，上述3個商舖的估值8083萬元，換言之收購價較去年估值高逾1.3倍。原業主於1986年4月以300萬元購入，持貨33年，帳面大賺1.85億元，商舖升值逾61倍。

恒地黃埔街舊樓

批強拍底價21億

另恒地（0012）積極併購紅磡黃埔街一帶舊樓，於2016年已取得八成業權的黃埔街1至21C號及必嘉街80至86號、共5幢舊樓，於昨日獲土地審裁處頒下判辭。判辭指，物業樓齡高，而且日久失修，批准該地段進行強拍，底價為21.37億元，以重建商住的樓面177,514方呎計，每方呎樓面地價12,038元。

英皇國際（0163）執行董事張炳強昨表示，近期已完成收購西半山般咸道及鴨脷洲香港仔舊大街兩項目，其中般咸道項目可建樓面約11萬方呎，料提供300伙，投資額25億元。香港仔舊大街項目可建樓面則約4萬方呎，預計提供約110至120伙，投資額約6億至7億元。張又透露，今年下半年將推售西半山摩羅廟街項目，涉約99伙。

時代申何文田重建74伙

遭規劃署反對

此外，時代集團（1023）主席楊華強持有的何文田街5至7號項目，早前向城規會申請重建1幢住宅，涉74伙、共4.4萬方呎。規劃署文件顯示反對有關申請，料今日審理時不獲通過。