尚譽164呎連平台呎價逼4萬

MOUNT VIENNA特色戶撻訂 料殺訂472萬

上述尚譽加推的7個單位，實用面積介乎164至288方呎，折實價約602萬至1043萬元，折實實呎介乎2.88萬至3.97萬元，當中一個實用面積164方呎連540方呎的5樓E室開放式特色單位，折實價651萬元，實呎達3.97萬元，有望創港島東開放式單位新高呎價，該批單位將於下周二發售。

賢文禮士增優惠 部分餘貨變相減價17%

不過，華懋九龍塘賢文禮士新增優惠，最高折扣由原先6.25%調高至16.25%，部分單位亦減價，如5座10樓C室，定價由3594.9萬降至3349.3萬元，減價7%，連同最高折扣率計算，變相減價17%，另發展商引入首20個月免息按揭計劃。

另外，會德豐（0020）屯門掃管笏NAPA昨日售3幢洋房，最貴的B8號屋，實用面積2486方呎，連700方呎私人花園、339方呎天台及210方呎平台，成交價3977.6萬元，實呎1.6萬元。

麥明詩191萬購菁雋 釐印僅100元

近日亦有部分名人入市，如「十優港姐」麥明詩及其家人早前以620.3萬元購入屯門「龍牀盤」菁雋3伙。土地註冊處顯示，麥明詩以個人名義購入實用面積141方呎的中層30室，成交價190.9萬元，實呎13,539元，在這宗買賣中麥明詩只須付100元釐印費。其兄麥明山則購入兩伙實用面積134方呎的高層33室，其中一伙成交價213.6萬元，實呎15,940元，以首置身分入市，須付13,700元釐印費，另一伙成交價215.7萬元，實呎16,097元，須付樓價15%辣稅，即涉約32.3萬元。