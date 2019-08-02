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施永青：目前樓市似5年前佔中時

【明報專訊】本港社會衝突持續，中原集團創辦人施永青昨日出席活動時稱，政局變化一向影響樓市，近期事件發生後樓市交投量嚴重萎縮，較之前大減近五成，反映投資者未敢貿然入市，但中原城市領先指數（CCL） 等樓價指數反而未有大跌，甚至偶然上升，情况不容易理解。他相信，現時的情况與佔中期間相若，又稱其在佔中期間減持物業，惟其後樓價不跌反升，相信不少投資者均有汲取經驗，加上受制政府樓市辣招，故在這次社會衝突中亦未見有人急於放盤。

料短期內交投仍低迷

事實上，上周五公布的CCL為189.43點，較2014年佔中時約128點累升近五成。對於近日有網民發起以罷工表達對政府訴求，施永青表示此等做法對香港「弊多於利」；而現時大部分參與者只顧原則和理想，加上其追求的解決方法需要很多人付出很大代價，他認為參與者需權衡利害。施又稱，員工參與罷工屬個人自由，不會制止。

美國聯儲局昨日宣布減息四分之一厘，施永青指，相信本港社會爭拗會持續一段時間，料美國聯儲局減息等利好因素，未能抵消本港社會不利因素，故未來交投低迷情况將在短期內持續；而樓價需視乎各種不確定因素，如中美談判結果落實後才能預測，現時估計樓價未來走勢屬言之尚早。

CCL 5年累升近五成

利嘉閣地產研究部主管陳海潮亦認為，美國減息或能讓本港可較長期維持低息環境，對長線樓市有利好作用，但短線不會促使更多準買家入市，因為近日準買家及業主更關注的是社會衝突事件的影響，比減息更直接影響他們入市的情緒及決定。另美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，香港低息環境將進一步延長，對樓市起支持作用，而8月份有多個新盤部署推出，在美國減息利好樓市消息之下，相信8月一手交投將會反彈；二手方面，近期有部分業主擴闊議價空間，料8月交投亦有望回升。

相關字詞﹕美聯物業 利嘉閣 中原 聯儲局 減息 樓市交投

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