施永青：目前樓市似5年前佔中時

料短期內交投仍低迷

事實上，上周五公布的CCL為189.43點，較2014年佔中時約128點累升近五成。對於近日有網民發起以罷工表達對政府訴求，施永青表示此等做法對香港「弊多於利」；而現時大部分參與者只顧原則和理想，加上其追求的解決方法需要很多人付出很大代價，他認為參與者需權衡利害。施又稱，員工參與罷工屬個人自由，不會制止。

美國聯儲局昨日宣布減息四分之一厘，施永青指，相信本港社會爭拗會持續一段時間，料美國聯儲局減息等利好因素，未能抵消本港社會不利因素，故未來交投低迷情况將在短期內持續；而樓價需視乎各種不確定因素，如中美談判結果落實後才能預測，現時估計樓價未來走勢屬言之尚早。

CCL 5年累升近五成

利嘉閣地產研究部主管陳海潮亦認為，美國減息或能讓本港可較長期維持低息環境，對長線樓市有利好作用，但短線不會促使更多準買家入市，因為近日準買家及業主更關注的是社會衝突事件的影響，比減息更直接影響他們入市的情緒及決定。另美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，香港低息環境將進一步延長，對樓市起支持作用，而8月份有多個新盤部署推出，在美國減息利好樓市消息之下，相信8月一手交投將會反彈；二手方面，近期有部分業主擴闊議價空間，料8月交投亦有望回升。