珀玥開放式呎租73元 貴絕新界

美聯首席高級營業經理陳國浩表示，珀玥高層C室，實用面積201方呎，屬1房間隔，新近獲租客以月租1.46萬元承租，實用呎租約72.6元，呎租不但創沙田區新高，亦貴過市區納米樓。業主2018年7月以509.83萬元一手購入，現租金回報約3.4厘。

嘉薈軒開放式呎租53元

此外，香港置業首席聯席董事周世康表示，灣仔嘉薈軒中層6室，實用面積397方呎，屬開放式間隔，新近以月租2.1萬元獲外籍人士承租，實用呎租52.9元。業主於2006年7月以384萬元購入，現享租金回報約6.6厘。

內地生2萬合租18逸品

暑期租務旺季期間，內地生四出在港物色居所。其中，位於屯門虎地的18逸品，新近獲5名內地生以月租2萬元合租。中原分行經理葉桂源表示，18逸品單號別墅一樓連天台，實用面積801方呎，屬3房1套間隔，連529方呎天台及29方呎花園，獲5名嶺南大學內地生以2萬元承租，實用呎租25元。業主2016年10月以987.05萬元一手購入，現租金回報約2.4厘。