經濟

香港地產

下一篇 上一篇

珀玥開放式呎租73元 貴絕新界

【明報專訊】雖然社會持續動盪，但入伙新盤租金再創新高，其中大圍珀玥為近年首批主打納米單位的新界新盤之一，已於近月陸續入伙，新近錄得首宗租務成交，實用面積201方呎的1房戶呎租高達73元，創新界呎租新高。

美聯首席高級營業經理陳國浩表示，珀玥高層C室，實用面積201方呎，屬1房間隔，新近獲租客以月租1.46萬元承租，實用呎租約72.6元，呎租不但創沙田區新高，亦貴過市區納米樓。業主2018年7月以509.83萬元一手購入，現租金回報約3.4厘。

嘉薈軒開放式呎租53元

此外，香港置業首席聯席董事周世康表示，灣仔嘉薈軒中層6室，實用面積397方呎，屬開放式間隔，新近以月租2.1萬元獲外籍人士承租，實用呎租52.9元。業主於2006年7月以384萬元購入，現享租金回報約6.6厘。

內地生2萬合租18逸品

暑期租務旺季期間，內地生四出在港物色居所。其中，位於屯門虎地的18逸品，新近獲5名內地生以月租2萬元合租。中原分行經理葉桂源表示，18逸品單號別墅一樓連天台，實用面積801方呎，屬3房1套間隔，連529方呎天台及29方呎花園，獲5名嶺南大學內地生以2萬元承租，實用呎租25元。業主2016年10月以987.05萬元一手購入，現租金回報約2.4厘。

相關字詞﹕嘉薈軒 18逸品 入伙盤 珀玥

上 / 下一篇新聞

貿戰示威夾擊 6月零售急跌6.7％ 7月旅遊區生意最多削半 消費類重災
貿戰示威夾擊 6月零售急跌6.7％ 7月旅遊區生意最多削半 消費類重災
網民籲下周一罷工 謝邱安儀：冀老闆持平處理
網民籲下周一罷工 謝邱安儀：冀老闆持平處理
Prada上半年純利增56% 指港出現經濟收縮
Prada上半年純利增56% 指港出現經濟收縮
聯儲局「鷹派減息」 恒指跌212點
聯儲局「鷹派減息」 恒指跌212點
鮑威爾發言意外傾向中立
鮑威爾發言意外傾向中立
長實上半年賣樓收入倍升 李澤鉅：持續示威開始影響賣樓業務
長實上半年賣樓收入倍升 李澤鉅：持續示威開始影響賣樓業務
整合港澳歐洲電訊 涉總資產3450億
整合港澳歐洲電訊 涉總資產3450億
渣打半年多賺11% 增派息至7美仙
渣打半年多賺11% 增派息至7美仙
越秀房託中期分派跌3%
越秀房託中期分派跌3%
澳門賭收遜預期 賭股普遍跌
澳門賭收遜預期 賭股普遍跌
中銀超越匯豐 現樓按揭市佔率居首
中銀超越匯豐 現樓按揭市佔率居首
大股東涉逃稅遭美起訴 忠旺急挫 公司回應：一直守法 未收到任何法律文書
大股東涉逃稅遭美起訴 忠旺急挫 公司回應：一直守法 未收到任何法律文書
疑誤中副車 旺旺盤前一度挫8%
疑誤中副車 旺旺盤前一度挫8%
美高梅中國上半年純利增45%
美高梅中國上半年純利增45%
中海油斥53億人幣 購母企煤層氣業務
中海油斥53億人幣 購母企煤層氣業務
硬脫歐風險增 英倫銀行降經濟展望 明年初經濟逾三成機率衰退
硬脫歐風險增 英倫銀行降經濟展望 明年初經濟逾三成機率衰退
美製造業數據差 再惹減息憧憬
美製造業數據差 再惹減息憧憬
高通：美封殺華為損前景
高通：美封殺華為損前景
張兆聰：業績對辦 長和70元支持強
張兆聰：業績對辦 長和70元支持強
張兆聰：優質內房候雙位數跌幅低吸
張兆聰：優質內房候雙位數跌幅低吸
力伍：招行「自我反思」 適合長期持有
力伍：招行「自我反思」 適合長期持有
技術取勝：渣打受制67.1元
技術取勝：渣打受制67.1元
盧駿匡：伙新世界戰略合作 大唐西市爆升可留意
盧駿匡：伙新世界戰略合作 大唐西市爆升可留意
國泰「冬季期間限定」 開新潟德島直航線
國泰「冬季期間限定」 開新潟德島直航線
周顯：生存與否 還看現金流
周顯：生存與否 還看現金流
譚新強：獨立聯儲局死亡事件
譚新強：獨立聯儲局死亡事件
湯文亮：縮表結束 量寬即將開始
湯文亮：縮表結束 量寬即將開始
移民再成熱話 大馬物業查詢急增 代理：貨幣貶值央行減息 吉隆坡置業時機到
移民再成熱話 大馬物業查詢急增 代理：貨幣貶值央行減息 吉隆坡置業時機到
東濤苑呎價首破1.4萬 未補價居屋王 元朗朗8額印鬆綁貨 3年升近六成
東濤苑呎價首破1.4萬 未補價居屋王 元朗朗8額印鬆綁貨 3年升近六成
施永青：目前樓市似5年前佔中時
施永青：目前樓市似5年前佔中時
尚譽164呎連平台呎價逼4萬
尚譽164呎連平台呎價逼4萬
新世界購皇都戲院舖 呎價26萬貴絕全港
新世界購皇都戲院舖 呎價26萬貴絕全港
元朗大馬路舖加租6% 餐廳14萬續租
元朗大馬路舖加租6% 餐廳14萬續租
港商推嶄新防偽技術 NFC晶片結合區塊鏈
港商推嶄新防偽技術 NFC晶片結合區塊鏈
善用人力資源 聘俄羅斯程式設計員
善用人力資源 聘俄羅斯程式設計員
網攻東盟玩具及遊戲消費市場
網攻東盟玩具及遊戲消費市場