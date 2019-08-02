東濤苑呎價首破1.4萬 未補價居屋王 元朗朗8額印鬆綁貨 3年升近六成

7月公二居二70宗成交 今年新低

房委會公布7月公屋第二市場及居屋第二市場共錄70宗成交，較6月的143宗，按月下跌逾五成，並連跌4個月，成交量再見今年新低。不過，當中不乏高價成交，其中筲箕灣居屋東濤苑D座中層4室，實用面積516方呎，2房間隔，以730萬元（未補地價）成交，實呎14,147元，呎價創本港居屋未補價新高。原業主於2009年1月以210.76萬元（未補地價）購入，持貨逾10年，帳面獲利519.24萬元或2.5倍。

資料顯示，對上的本港未補價居屋呎價紀錄為同區東旭苑A座中層4室，於上月以900萬元（未補地價）易手，實呎13,846元，即是次成交將未補地價居屋呎價紀錄再推升301元或2.2%。

愛蝶灣未補價實呎撲1.3萬破頂

與此同時，筲箕灣居屋愛蝶灣有2房戶以實呎1.29萬元於居二市場沽出，創屋苑未補價新高。土地註冊處資料顯示，愛蝶灣9座低層K室，實用面積431方呎，屬2房間隔，於上月以560萬元（未補地價）成交，實呎12,993元，呎價創屋苑未補價新高。原業主2007年11月以141.84萬元（未補地價）購入，持貨近12年，帳面獲利418.16萬元，物業升值2.9倍。

另元朗襲擊事件陰霾下，區內朗屏8號新近錄得一宗額印鬆綁成交，業主持貨3年，勁賺近六成。中原營業經理王勤學表示，朗屏8號1座高層B室，實用面積246方呎，採開放式間隔，新近以480萬元沽出，實呎19,512元。原業主於2016年6月以305.5萬元購入，持貨滿3年，帳面獲利174.5萬元或57%。

麗港城2房710萬易手 低市價近一成

不過，二手市場錄得減價沽貨止賺離場個案。其中，觀塘麗港城有2房戶以低市價一成易手。市場消息指，麗港城24座低層F室，實用面積517方呎，屬2房間隔，原業主以800萬元放售近一年，新近經買賣雙方商議後，終在昨日以710萬元沽出，累減價90萬元或11%，實呎13,733元，成交價較市價低約一成。原業主於1991年11月以112.4萬元購入，持貨近28年，帳面獲利597.6萬元，物業升值約5.3倍。

明報記者 張允亭