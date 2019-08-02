經濟

香港地產

下一篇 上一篇

東濤苑呎價首破1.4萬 未補價居屋王 元朗朗8額印鬆綁貨 3年升近六成

【明報專訊】即使社會持續動盪，但市場仍誕生全港居屋王。房委會資料顯示，筲箕灣居屋東濤苑一個實用面積516方呎的2房戶，新近以730萬元（未補地價）成交，實呎首破1.4萬元，呎價創全港未補地價居屋新高。此外，元朗襲擊事件陰霾下，鄰近西鐵朗屏站的朗屏8號卻錄額印鬆綁貨成交，一個開放式戶以480萬元易手，原業主持貨3年勁賺近六成。

7月公二居二70宗成交 今年新低

房委會公布7月公屋第二市場及居屋第二市場共錄70宗成交，較6月的143宗，按月下跌逾五成，並連跌4個月，成交量再見今年新低。不過，當中不乏高價成交，其中筲箕灣居屋東濤苑D座中層4室，實用面積516方呎，2房間隔，以730萬元（未補地價）成交，實呎14,147元，呎價創本港居屋未補價新高。原業主於2009年1月以210.76萬元（未補地價）購入，持貨逾10年，帳面獲利519.24萬元或2.5倍。

資料顯示，對上的本港未補價居屋呎價紀錄為同區東旭苑A座中層4室，於上月以900萬元（未補地價）易手，實呎13,846元，即是次成交將未補地價居屋呎價紀錄再推升301元或2.2%。

愛蝶灣未補價實呎撲1.3萬破頂

與此同時，筲箕灣居屋愛蝶灣有2房戶以實呎1.29萬元於居二市場沽出，創屋苑未補價新高。土地註冊處資料顯示，愛蝶灣9座低層K室，實用面積431方呎，屬2房間隔，於上月以560萬元（未補地價）成交，實呎12,993元，呎價創屋苑未補價新高。原業主2007年11月以141.84萬元（未補地價）購入，持貨近12年，帳面獲利418.16萬元，物業升值2.9倍。

另元朗襲擊事件陰霾下，區內朗屏8號新近錄得一宗額印鬆綁成交，業主持貨3年，勁賺近六成。中原營業經理王勤學表示，朗屏8號1座高層B室，實用面積246方呎，採開放式間隔，新近以480萬元沽出，實呎19,512元。原業主於2016年6月以305.5萬元購入，持貨滿3年，帳面獲利174.5萬元或57%。

麗港城2房710萬易手 低市價近一成

不過，二手市場錄得減價沽貨止賺離場個案。其中，觀塘麗港城有2房戶以低市價一成易手。市場消息指，麗港城24座低層F室，實用面積517方呎，屬2房間隔，原業主以800萬元放售近一年，新近經買賣雙方商議後，終在昨日以710萬元沽出，累減價90萬元或11%，實呎13,733元，成交價較市價低約一成。原業主於1991年11月以112.4萬元購入，持貨近28年，帳面獲利597.6萬元，物業升值約5.3倍。

明報記者 張允亭

相關字詞﹕麗港城 朗屏8號 東濤苑 愛蝶灣

上 / 下一篇新聞

貿戰示威夾擊 6月零售急跌6.7％ 7月旅遊區生意最多削半 消費類重災
貿戰示威夾擊 6月零售急跌6.7％ 7月旅遊區生意最多削半 消費類重災
網民籲下周一罷工 謝邱安儀：冀老闆持平處理
網民籲下周一罷工 謝邱安儀：冀老闆持平處理
Prada上半年純利增56% 指港出現經濟收縮
Prada上半年純利增56% 指港出現經濟收縮
聯儲局「鷹派減息」 恒指跌212點
聯儲局「鷹派減息」 恒指跌212點
鮑威爾發言意外傾向中立
鮑威爾發言意外傾向中立
長實上半年賣樓收入倍升 李澤鉅：持續示威開始影響賣樓業務
長實上半年賣樓收入倍升 李澤鉅：持續示威開始影響賣樓業務
整合港澳歐洲電訊 涉總資產3450億
整合港澳歐洲電訊 涉總資產3450億
渣打半年多賺11% 增派息至7美仙
渣打半年多賺11% 增派息至7美仙
越秀房託中期分派跌3%
越秀房託中期分派跌3%
澳門賭收遜預期 賭股普遍跌
澳門賭收遜預期 賭股普遍跌
中銀超越匯豐 現樓按揭市佔率居首
中銀超越匯豐 現樓按揭市佔率居首
大股東涉逃稅遭美起訴 忠旺急挫 公司回應：一直守法 未收到任何法律文書
大股東涉逃稅遭美起訴 忠旺急挫 公司回應：一直守法 未收到任何法律文書
疑誤中副車 旺旺盤前一度挫8%
疑誤中副車 旺旺盤前一度挫8%
美高梅中國上半年純利增45%
美高梅中國上半年純利增45%
中海油斥53億人幣 購母企煤層氣業務
中海油斥53億人幣 購母企煤層氣業務
硬脫歐風險增 英倫銀行降經濟展望 明年初經濟逾三成機率衰退
硬脫歐風險增 英倫銀行降經濟展望 明年初經濟逾三成機率衰退
美製造業數據差 再惹減息憧憬
美製造業數據差 再惹減息憧憬
高通：美封殺華為損前景
高通：美封殺華為損前景
張兆聰：業績對辦 長和70元支持強
張兆聰：業績對辦 長和70元支持強
張兆聰：優質內房候雙位數跌幅低吸
張兆聰：優質內房候雙位數跌幅低吸
力伍：招行「自我反思」 適合長期持有
力伍：招行「自我反思」 適合長期持有
技術取勝：渣打受制67.1元
技術取勝：渣打受制67.1元
盧駿匡：伙新世界戰略合作 大唐西市爆升可留意
盧駿匡：伙新世界戰略合作 大唐西市爆升可留意
國泰「冬季期間限定」 開新潟德島直航線
國泰「冬季期間限定」 開新潟德島直航線
周顯：生存與否 還看現金流
周顯：生存與否 還看現金流
譚新強：獨立聯儲局死亡事件
譚新強：獨立聯儲局死亡事件
湯文亮：縮表結束 量寬即將開始
湯文亮：縮表結束 量寬即將開始
移民再成熱話 大馬物業查詢急增 代理：貨幣貶值央行減息 吉隆坡置業時機到
移民再成熱話 大馬物業查詢急增 代理：貨幣貶值央行減息 吉隆坡置業時機到
珀玥開放式呎租73元 貴絕新界
珀玥開放式呎租73元 貴絕新界
施永青：目前樓市似5年前佔中時
施永青：目前樓市似5年前佔中時
尚譽164呎連平台呎價逼4萬
尚譽164呎連平台呎價逼4萬
新世界購皇都戲院舖 呎價26萬貴絕全港
新世界購皇都戲院舖 呎價26萬貴絕全港
元朗大馬路舖加租6% 餐廳14萬續租
元朗大馬路舖加租6% 餐廳14萬續租
港商推嶄新防偽技術 NFC晶片結合區塊鏈
港商推嶄新防偽技術 NFC晶片結合區塊鏈
善用人力資源 聘俄羅斯程式設計員
善用人力資源 聘俄羅斯程式設計員
網攻東盟玩具及遊戲消費市場
網攻東盟玩具及遊戲消費市場