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移民再成熱話 大馬物業查詢急增 代理：貨幣貶值央行減息 吉隆坡置業時機到

【明報專訊】本港政局持續動盪，社會氣氛日趨緊張，使不少市民萌生移民念頭。馬來西亞吉隆坡為近期坊間較多討論的其中一個移民熱點，有地產代理也直言近日港人對當地物業，以至第二家園計劃的查詢明顯增加，並稱隨着馬來西亞央行3年來首次減息，還有大馬貨幣令吉近10年來跌了約一成，以及當地按揭成數較高等因素，現時是投資吉隆坡物業的好時機。

帝皇地產董事總經理陳卓明表示，由於馬來西亞多華人居住，文化和語言與香港相近，使當地房地產備受港人歡迎，他透露自己首個海外物業都是於大馬購買。他續稱，中美貿易戰或利好大馬經濟，企業或遷廠到大馬，例如一些加工廠，皆因東南亞中只有大馬與越南可讓外資全資擁有企業，而去年大馬外國直接投資（FDI）更按年大增48%，國內生產總值（GDP）也正追近甚至有望超越新加坡。加上早在聯儲局昨正式宣布減息0.25厘前，大馬央行在5月時已率先減息0.25厘至3厘水平，為3年來首次，相信有助刺激經濟，而隨着按揭利率下降，也有利投資物業。

樓市方面，陳卓明指出，隨着令吉兌港元近10年貶值了約一成，港人買當地樓有兌換優勢，而且在當地可用較高的槓桿水平置業。他續稱，外國人於大馬買樓門檻較低，在吉隆坡主要限制為設最低入場門檻100萬令吉（約188萬港元），但各州要求不同；外國投資者在大馬買樓要申請同意書（State Consent），待政府進行背景審查後等審批，一般都會獲批，申請費用約1000令吉。

外國人買樓門檻較東南亞其他國家低

港人對大馬物業興趣漸增，近期也再有大馬新盤來港推售。大馬發展商ParkCity和新加坡淡馬錫有份持有的CapitaLand，在大型綜合社區Desa ParkCity，推出新一期項目Park Regent by the Water，將於本周末在港開售。項目屬於永久業權項目，由兩幢建築物組成，共有505伙。項目實用面積由872至4887方呎，間隔由1至4房，入場費188萬港元起，附送車位，並預計於2023年7月交樓。

Desa ParkCity位於吉隆坡市中心西北面，與商業中心相隔一個半山區，定位類近香港的貝沙灣或數碼港，區內有學校和醫院等各種配套。全區規劃長達30年，現已經歷18年發展，估計全區共1.6萬伙，至今建了1萬伙。上述社區比起數碼港規模更大，面積大8倍，相等於10個維園；區內居民以本地人為主，只有約兩成為外國人。

亞洲銀行家俱樂部創辦人及首席執行官賴遠方稱，上述項目最多可承按八成，首期連同訂金可低至約38萬港元，渣打和匯豐可為此項目承按，如申請按揭失敗，也可於14天內退回訂金。他亦透露，近期港人對大馬樓有關查詢明顯增加，Park Regent的查詢由每個月3至4宗，到現時每星期有相同數量查詢。

貝沙灣級數豪宅新盤188萬起

然而，在大馬買樓也不代表就可取得當地居民身分。賴指出，現時港人移民大馬的方法可以藉第二家園計劃，或與當地人結婚，而當地工作簽證審批較為嚴謹。他指第二家園計劃簽證每10年續期，又容許帶同丈夫或妻子、21歲以下未婚子女、年過60歲的受供養家屬前往當地，但50歲或以上人士須證明戶口有流動資產價值35萬令吉（約70萬港元），而50歲以下人士則須有50萬令吉（約100萬港元）流動資產。

其後，50歲或以上人士，須在大馬開設銀行戶口及最少要存入15萬令吉，50歲以下則要30萬令吉，但可分別取出5萬令吉和15萬令吉用作投資、教育或醫療用途。透過第二家園計劃於當地生活仍有其他條件，申請人可於當地建立生意，但不可打工，若要工作需再申請特別勞工簽證，50歲或以上人士則可以兼職，但每星期不可多於20小時。

明報記者 王俊騏

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