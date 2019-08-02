湯文亮：縮表結束 量寬即將開始

美國宣布今個月縮表完成，我認為這是一個時代終結，另外一個時代開始，美國很快就會量寬，很多人不會相信。如果他們是曾經問過銀行借錢就應該明白，銀行借錢給客戶除了睇他們的抵押品之外，還會睇他們是否依期還款，有很多向銀行借錢的人，認為自己有足夠的抵押品，還款很多時都不準時，甚至要勞煩銀行用法律行動追付，那些人很容易被銀行剔出優質客戶之外，所以，有經驗的人，明知自己有足夠的抵押品，都會準時還款，因為如果有一日要問銀行借錢，就算有足夠抵押品，銀行都會考慮客戶平時是否能夠準時還款，如果唔準時，銀行有很大機會不會再借。

有借有還 吸引各國買美債

美國是金融大國，又怎會不知道這些事，美國量寬並沒有什麼抵押品，只是世界各國對美國投以信任的一票，如果只會量寬而不會縮表，其他國家對美元就會失去信心，美國要美元保持穩定，唯有加息才可以令美元不會貶值，現在縮表完成，世界各國對美元有無限信心，美國聯儲局首先減息，如果美元仍然強勢，就會繼續減，在減息三四次之後或者在一年內，就會再次量寬，世界上所有國家都會認為美國有借有還，上等之人，於是紛紛買美國債，特朗普就得其所哉。所以，特朗普嫌鮑威爾減息減得慢，減息快一點，美國不但可以少付一些利息，而且可以從速量寬，現在全世經濟兵凶勢危，有多個錢傍身怎樣說也是好的，個人理財也不例外，今次經濟下跌的威力強大，做任何投資之前務必要三思而後行。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]