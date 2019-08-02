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周顯 投資二三事

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周顯：生存與否 還看現金流

【明報專訊】今時今日，創業板殼價值幾多錢？很多人以為一錢不值，但剛剛聽聞有位仁兄，7000萬元左右賣出，不過估計他只有一半股票或更少，即是說，100%還值億幾。

况且，這還是一隻爛到不能再爛的垃圾殼，唯一的好處，就是表面上還有一盤生意，暫時不致於被DQ。換言之，如果是一隻正正常常，榨到乾晒的乾淨殼，都應該值兩億左右嘅！

不過，現時好多GEM board殼主，都已把手上的殼按完又按，付了幾年貴利，相信equity已經丟了九九十十，還有那些付貴利啤殼上市的，都應該是負資產了。

有現金還利息 負巨債無妨

然而，股票呢家是偏門嘢，最重要的，是現金流，只要有現金還利息，又有現金去吃喝玩樂，嫖賭飲吹，欠下巨債又有何相干呢？這是一個哲學問題：只要你爆煲的那天遲過你死亡的那天，那爆煲也就沒什麼所謂了。

再講，其實現時的許多內房股，已經是國企：老闆是黨員，欠下國有銀行永遠也還不清的欠款；要不，就是已淪為香港貴利佬的賺錢工具，皆因香港的地產商已經從發展商，變成了放貴利，因後者更好賺得多，也穩陣得多。

至於撈疊碼，玩的也是現金流，個個手上都有大筆債仔賭債，自己又欠下巨額借款，年息12厘，銀行也不過是玩這個，就算是新經濟公司，如京東商城、Uber、Tesla，也都是靠着現金流來生存……如果你正正經經做生意，已經輸了。

[周顯 投資二三事]

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