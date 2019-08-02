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張兆聰：業績對辦 長和70元支持強

【明報專訊】恒指昨日跌213點，收報27,565點，成交金額800億元。美國聯儲局一如預期減息25點子（100點子等於1厘），主席鮑威爾強調並非開啟減息周期，美股下跌、美元抽升，恒指失守250天線。上星期至今，恒指已跌4.2％或1200點，港資股更爆發了小股災，但也反映了本港經濟轉差、局勢不穩等利淡因素，暫不會失守5月低位27,000點關口。由於長江基建（1038）出乎意料沒有增加派息，整個長和系都面對頗大沽壓，但長和（0001）業績符合預期，70元附近料會有頗強支持。

非美地區經濟欠佳 聯儲局減息少難救

鮑威爾認為經濟面對不明朗因素，足以支持減息決定，但強調並非啟動新一輪減息周期。他又補充說不排除尚有減息行動。利率期貨其實相對理性，一直都預計今年底前減息兩次，問題僅何時出手。倒是全球股市比較亢奮，好像減息就會減到零，緊接就自然是重啟量寬一樣。市場期望過高自然反應劇烈，一方面是估值充分反映了寬鬆憧憬，就算不是鷹派減息，也隨時有利好兌現的沽壓，更何况是鷹派減息。另一個原因是非美地區經濟普遍欠佳，但歐洲和日本都缺乏寬鬆空間，大家都指望聯儲局，若減息幅度一次起、兩次止，誰來拯救大家？

但現在的局面是全球經濟的問題多如繁星，卻不可能出現像2008年、2011年級別危機。結果市場變得很情緒化，多一些利淡便好像世界末日爭相拋售，跌至低位又發現沒有那麼差，大家又重新入市，昨日公布業績的長和也體現了這個市場設局的好例子。

美國在2018年7月6日正式向中國貨品加徵關稅，若關稅構成重大問題，長和港口業務今年上半年在基數效應下會有較大跌幅。結果卻是經營之288個泊位，處理共4210萬個20呎標準貨櫃，較2018年同期增加4%，收入持平於175.5億元，EBITDA及EBIT分別升4％及10％。業績差嗎？收入確實增長乏力，利潤依靠控制成本而非增長，非長久之計，但在淡市中有此表現，管理層絕對有交代，看好還是看淡相當主觀。

長和股息率4.7厘 現金流強

整體來看，港口和零售業務都是收入持平，EBIT及EBITDA上升，基建業務因出售6個項目予長實地產（1113）而倒退，能源業務則偏弱。歐洲電訊業務因全面反映收購Wind Tre額外50%股權而出現較大增長。展望下半年，電訊業務再沒有基數效應，其他業務則保持平穩，悲觀看是缺乏增長動力和亮點，這是事實，但集團業務並非周期性，現金流也相當強，高達4.7厘的股息率，開始有相當大的安全邊際。

事實上，相對於現時逐漸放緩的經濟，2011年至2012年的歐債危機，對於長和的影響更加更直接，單是意大利國債利率抽升就令投資者爭相拋售。但今年預測的股息率與當年的最高位已相當接近，考慮到潛在分拆歐洲鐵塔公司可提升資產淨值，市場給予長和的估值可說是過度悲觀，股價料於70元有頗強支持。

[張兆聰 還看今朝]

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