盧駿匡：伙新世界戰略合作 大唐西市爆升可留意

【明報專訊】近年新世界（0017）積極發展內地業務，旗下新世界中國最近投得杭州上城區望江新城一幅100萬方呎商住地。集團表示會繼續於中國重點城市發展具標誌性及潛力優厚的重點項目，而執行副主席鄭志剛提出新世界將會以200億元投資大灣區亦將逐步兌現。
新世界近年將文化藝術融入於本港的商場及酒店之中，感覺令人煥然一新，在內地發展方面亦見有相關概念。經營文化藝術品和開發文化產業園區的大唐西市絲路（0620）在7月中與新世界發展的全資附屬公司Ion Tech Limited訂立認購協議，新世界發展將成為戰略股東之一，意味兩者合作將有協同效應。
優質資產多 若升穿6.67元將續升勢
大唐西市絲路於2015年7月成功收購絲路投資，並開始收購及注入不同優質資產，其業務包括藝術品收藏品拍賣及房地產項目，此外，還在長安西市原址重建以絲路文化為主題的項目，當中包括國家一級博物館。集團計劃建造絲綢之路國際總商會金融服務中心、絲路風情街歐洲段及藝術品商務中心。
從技術走勢而言，大唐西市股價於低位長期窄幅波動，而且成交量偏低，有低位收集的味道。隨後在7月2日出現價量齊升，反映股價開始起動（見圖）。過去兩周再現整固，若下破5.17元，升勢或已結束；相反，若升穿6.67元，升勢有望持續。