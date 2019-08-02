盧駿匡：伙新世界戰略合作 大唐西市爆升可留意

新世界近年將文化藝術融入於本港的商場及酒店之中，感覺令人煥然一新，在內地發展方面亦見有相關概念。經營文化藝術品和開發文化產業園區的大唐西市絲路（0620）在7月中與新世界發展的全資附屬公司Ion Tech Limited訂立認購協議，新世界發展將成為戰略股東之一，意味兩者合作將有協同效應。

優質資產多 若升穿6.67元將續升勢

大唐西市絲路於2015年7月成功收購絲路投資，並開始收購及注入不同優質資產，其業務包括藝術品收藏品拍賣及房地產項目，此外，還在長安西市原址重建以絲路文化為主題的項目，當中包括國家一級博物館。集團計劃建造絲綢之路國際總商會金融服務中心、絲路風情街歐洲段及藝術品商務中心。

從技術走勢而言，大唐西市股價於低位長期窄幅波動，而且成交量偏低，有低位收集的味道。隨後在7月2日出現價量齊升，反映股價開始起動（見圖）。過去兩周再現整固，若下破5.17元，升勢或已結束；相反，若升穿6.67元，升勢有望持續。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]