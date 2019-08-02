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經濟
2019年8月2日星期五
張兆聰 技術取勝
投資策略
貿戰示威夾擊 6月零售急跌6.7％ 7月旅遊區生意最多削半 消費類重災
網民籲下周一罷工 謝邱安儀：冀老闆持平處理
Prada上半年純利增56% 指港出現經濟收縮
聯儲局「鷹派減息」 恒指跌212點
鮑威爾發言意外傾向中立
長實上半年賣樓收入倍升 李澤鉅：持續示威開始影響賣樓業務
整合港澳歐洲電訊 涉總資產3450億
渣打半年多賺11% 增派息至7美仙
越秀房託中期分派跌3%
澳門賭收遜預期 賭股普遍跌
中銀超越匯豐 現樓按揭市佔率居首
大股東涉逃稅遭美起訴 忠旺急挫 公司回應：一直守法 未收到任何法律文書
疑誤中副車 旺旺盤前一度挫8%
美高梅中國上半年純利增45%
中海油斥53億人幣 購母企煤層氣業務
硬脫歐風險增 英倫銀行降經濟展望 明年初經濟逾三成機率衰退
美製造業數據差 再惹減息憧憬
高通：美封殺華為損前景
張兆聰：業績對辦 長和70元支持強
張兆聰：優質內房候雙位數跌幅低吸
力伍：招行「自我反思」 適合長期持有
技術取勝：渣打受制67.1元
盧駿匡：伙新世界戰略合作 大唐西市爆升可留意
國泰「冬季期間限定」 開新潟德島直航線
周顯：生存與否 還看現金流
譚新強：獨立聯儲局死亡事件
湯文亮：縮表結束 量寬即將開始
移民再成熱話 大馬物業查詢急增 代理：貨幣貶值央行減息 吉隆坡置業時機到
東濤苑呎價首破1.4萬 未補價居屋王 元朗朗8額印鬆綁貨 3年升近六成
珀玥開放式呎租73元 貴絕新界
施永青：目前樓市似5年前佔中時
尚譽164呎連平台呎價逼4萬
新世界購皇都戲院舖 呎價26萬貴絕全港
元朗大馬路舖加租6% 餐廳14萬續租
港商推嶄新防偽技術 NFC晶片結合區塊鏈
善用人力資源 聘俄羅斯程式設計員
網攻東盟玩具及遊戲消費市場
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技術取勝：渣打受制67.1元
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【明報專訊】新地失123.5元支持（圖）
華電國際升破下降軌（圖）
明報記者 張兆聰
[張兆聰 技術取勝]
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