力伍：招行「自我反思」 適合長期持有

一片讚美聲中，招行內部人士反而開始焦慮。一名不具名的招行員工在公司內部論壇發表〈招行離冬天還有多遠〉，指摘招行文化價值觀的劣化和激勵機制的僵化。隨後，招行行長田惠宇發表內部講話〈批評不自由則讚美無意義〉，表達了對招行管理的不滿。他認為管理不到位，許多管理流於形式，過程管理缺失，而且管理對市場一線支持不夠。

田惠宇和員工的反思具有重大的現實意義。招行最大的護城河是成立以來堅守篤行的零售業務，在當下中國經濟轉型的大背景下，突顯獨具的價值：當其他同行意識過來開始補短板的時候，招行可以泰然自若地享受成果，先發優勢已經築起高聳的護城河，剩下的已經是一片紅海。

銀行業溫室環境成憂患

招行也深刻地看到了中國銀行業成長發育過程中優越的環境帶來的負面效應。田說：「過去30多年，中國銀行業外部環境整體上順風順水，上世紀90年代初的宏觀調控、1997年亞洲金融風暴以及2008年的全球金融危機期間，中國經濟經歷波動，但很快又回暖。嚴格意義上講，我們從未經歷過大經濟周期的檢驗，在這種大環境下做銀行，一路順風順水，何其幸運！但任何事情都是得之於此，也會失之於此。全行都要充滿憂患意識，以哀兵之志認識到自己的不足。」

這樣好的時代機遇可能已一去不返，中國經濟正在緩慢轉型，經濟增長方式正在換檔，人口增速和人口結構以及消費觀念已經出現了歷史性的變化。招行在零售金融獨領風騷的優勢已經今非昔比。實體經濟下行，金融市場進入存量競爭的時期。金融科技在逐步蠶食傳統金融市場，並低成本覆蓋下沉市場。現在的年輕人也不再那麼追崇招行，而是選擇支付寶或者百信銀行、微眾銀行這種年輕的互聯網銀行。

招行的問題是中國銀行業面臨的普遍問題。各家銀行裏都有對自己行不滿，或者提改進建議一大堆的。這個特殊時點，一篇〈招行離冬天還有多遠〉的文章橫空出世，以及田行長的講話呼應，可以視為招行即將在管理方面採取動作釋出信號。

從投資者的角度來看，批評和自我批評才能保持企業的生命力。筆者認為，鑑於招行在零售端的絕對優勢，以及對金融科技的投入，未來招行一定還是最賺錢的銀行，也是最適合長期持有的銀行股。

此前，高盛發表研究報告指出，看好基本面強勁及較優質的內銀，招行有較好的零售業務，資產品質穩定，資產負債表透明，給予「買入」評級，目標價54.2元。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]