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張兆聰：優質內房候雙位數跌幅低吸

【明報專訊】聯儲局鷹派減息，美股跌逾300點，拖累恒指跌212點，收報27,565點，成交金額回升至接近800億元。聯儲局主席鮑威爾強調，是次減息並非一次減息周期的序幕，市場料年底前再減息1次後，當局便會按兵不動。筆者認為此舉是利好多於利淡，說明經濟並無大問題，毋須以持續減息去抵消經濟下滑的影響，若減息50點子（100點子等於1厘）後經濟增長重拾動力，美股隨時有力展開新升浪，一如上世紀1990年代中後期一樣。問題是股市過度反映寬鬆政策，市况難免出現動盪。

美匯指數或上試100 中港股市無運行

減息後股市下跌，美匯指數向上突破，10年期債息則變動不大，金價大跌。美元強勢下人民幣轉弱，中港股市也跟隨，表現最差的是內房股，明報數據庫追蹤的股份中，有8隻跌幅超過2％。一方面，美元短期出現結構性上升壓力，英國走向硬脫歐導致英鎊及歐元匯價齊齊下跌，另一邊市場對於美國大幅減息的憧憬暫時消失，此消彼長下美匯指數有機會上試100大關，中港股市肯定無運行。此外，中央表明不會以房地產作為刺激手段後，更要求銀行限制向行業提供的貸款，打壓力度反而加大，也不利行業表現。

回顧內地樓市周期，一般上升周期為3年，調整期大約18個月。是次上升周期由2015年開始，其間雖經歷了2018年內房股熊市，但2018年樓市實際上並沒有調整過，上升周期已長達4年。樓市有周期，背後原因是槓桿能力，上升周期愈長，民眾加槓桿透支未來需求就愈嚴重，當負債水平高得影響購買力便會進入調整期，待樓價回落、按揭利率下降、居民再次積累存款後再展升浪。

近月銀保監對於居民槓桿水平感到擔憂，指多個城市住戶貸款超過存款，個別更高於當地GDP總量。當前廈門居民資金槓桿率（當地住戶貸款/住戶存款）達到172.2％排名第一，深圳為144.4％排第二，杭州為136.7％排名第三。

內房股回落很可能伴隨樓市調整期

近期內房股調整了不少，但相對2018年純因風險溢價上升的跌市，今次回落很可能是伴隨着樓市步入調整期。回顧歷史，樓市調整期時，內房股跌幅可以達到30％至50％。但筆者相信樓市大上大落的階段已過，更大可能是慢熊和慢牛。短線而言暫不宜貿然買入內房股，但部分優質股份如龍湖（0960）、融創（1918）、華潤置地（1109）等，若股價出現雙位數字跌幅的話，可小注逢低收集，等待下一次上升周期的到來。

[張兆聰 數據尋寶]

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