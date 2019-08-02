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高通：美封殺華為損前景

【明報專訊】美國晶片巨擘高通（Qualcomm）警告，受中國市場的因素影響，包括美國對華為的技術出口禁令，導致中國去美國化的策略抬頭，加上中國以至環球的智能手機需求下滑，損害到高通的前景。

今年5月，當美國頒布對華為的出口禁令後，高通曾停止了與華為的一切業務，此後才恢復向華為供應部分未違反相關限制的產品。市場人士估計，在頒布禁令前，華為業務佔高通整體收入3%。高通行政總裁莫倫科普夫（Steve Mollenkopf）稱，禁令實施後，華為帶給高通的利潤下降，因為其重點轉向中國內地市場，銷售更多不搭載高通晶片的手機。

削全年智能手機銷量預測1億部

高通又稱，由於中國需求疲弱，因此將全球智能手機的全年銷量預測下調1億部，至介乎17億至18億部。根據市場研究公司IDC的報告，第二季全球智能手機出貨量按年跌2.3%至3.33億部。三星以超過兩成的市佔率位居榜首，華為以17.6%市佔率排第二，連續兩季力壓蘋果（10.1%）。

優先推5G設備 4G手機半導體訂貨量跌

高通表示，部分手機製造商正延遲推出新機，把推出的5G設備視為優先事項，減少對4G手機半導體的訂貨量。受上述因素影響，高通對截至9月底的第四財季不感樂觀，預計收入將再次下滑，晶片出貨量將按年跌40%，估計未來幾季的不利因素仍會持續。在截至6月底的第三財季，高通因4月與蘋果就專利授權達成協議，令收入得到提振。不過若剔除蘋果的巨額專利費，高通上季收入下滑13%至48.9億美元，低於分析師預期。

（綜合報道）

[國際金融]

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