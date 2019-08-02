美製造業數據差 再惹減息憧憬

道指早段升近300點

IHS Markit美國7月製造業PMI跌至50.4，為2009年9月以來最低。就業分項指數也跌至2013年以來低位。市場需求疲軟和生產速度放緩，妨礙製造業活動擴張。美國7月ISM製造業指數也跌至51.2，為2016年8月以來最低。

「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）預期，倘美國總統特朗普於明年競選連任失敗，美股將陷入困境。Mobius Capital Partners的聯合創辦人麥樸思稱，自特朗普於2017年上任以來推出了減稅等一系列有利營商的政策，有助帶動美股攀升。標普500指數和道指自2017年初上漲30％以上，而納指的升幅更達45％。他認為若特朗普無法連任，股市的樂觀情緒可能受到衡擊，由於大市一直依賴特朗普的政策推升，若他失落政權將令市場混亂。

（綜合報道）

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