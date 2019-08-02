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硬脫歐風險增 英倫銀行降經濟展望 明年初經濟逾三成機率衰退

【明報專訊】英國脫歐的不確定和環球貿易緊張形勢正影響英國經濟增長，英倫銀行雖假設脫歐可平穩進行，但下調了今、明兩年的經濟增長預測，即使央行如市場預期般減息，預料2019年和2020年的GDP也只有1.3％的增長。倘利率維持不變，英倫銀行更預期明年初經濟出現負增長的概率達33%。這是自2016年8月英國公投脫歐後，英倫銀行所預測的最高概率。

此外，由於市場認為聯儲局今次的減息表態不夠鴿派（詳見B1版），美匯指數一度逼近99，升至26個月高位。歐元兌美元跌至1.1034美元的26個月低位。英鎊兌美元曾跌穿1.21，觸及30個月低位。英倫銀行公布議息聲明後，英鎊跌幅收窄。

雖然英倫銀行官員一致議決維持利率及量寬規模不變，但承認鑑於脫歐存在不確定性，令其對經濟前景的信心減少。隨着英國新任首相約翰遜多次釋出硬脫歐的信號，英倫銀行官員警告，一旦未能與歐盟達成脫歐協議，英鎊將會下跌，令通脹增長加劇，經濟增長將會放緩。

推刺激措施 視乎脫歐性質

英倫銀行行長卡尼昨被問及在硬脫歐的情况下，可否依賴英倫銀行推出大規模刺激措施提振經濟，他表示這將取決於脫歐的性質、全國有多大程度為硬脫歐做好準備、經濟的供應能力等，英倫銀行會盡力支持就業和經濟，但當中有其局限性。英倫銀行估計，主要與歐盟貿易的24萬英國企業當中，多數缺乏歐盟邊境檢查所需的認證文件，這可能會妨礙它們的貨品出口歐盟。

縱「平穩分手」 影響也持續一段時間

英倫銀行指出，即使考慮到與脫歐相關的庫存和工廠停產所造成的波動，英國基本增長似乎已由去年起放緩至潛在水平以下，而環球增長疲軟等因素也窒礙企業支出。英倫銀行的調查顯示，即使達成脫歐協議，企業也不確定會否增加投資，反映即使英國與歐盟平穩地分手，其經濟影響仍可能持續一段時間。基於相關調查，英倫銀行下調了明年商業投資預測。此前預計明年資本支出將增長3％，現在預計將下降1.5％。

市場押注減息 英鎊近期大跌

數據反映，英倫銀行對脫歐愈趨關注。據《金融時報》統計，英倫銀行的8月通脹報告提到的「脫歐」（Brexit）次數達133次，遠高於5月報告的87次。「無協議脫歐」（No-deal Brexit）在8月報告提及的次數有28次，5月時只有5次。

市場恐硬脫歐的風險增加，押注英倫銀行需要減息，令英鎊近期大跌。不過英倫銀行始終假設硬脫歐可以避免，因此未以更惡劣的情景預測經濟走向。英倫銀行假設脫歐仍可平穩進行，推動英國經濟增長，通脹率將大幅超出目標，有可能在3年內升至2.4％，因此有加息的需要。倘英國硬脫歐，英倫銀行預期利率可加可減，儘管多名官員認為減息相對可能較大。

（綜合報道）

[國際金融]

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