大股東涉逃稅遭美起訴 忠旺急挫 公司回應：一直守法 未收到任何法律文書

明報記者 陳子凌

據《華爾街日報》報道，美國聯邦大陪審團早在5月已完成起訴書，按日前公布內容，忠旺、劉忠田及多名相關人士被指控在2011年至2014年間串謀欺騙美國海關，將鋁材簡單焊接，訛稱產品不在反傾銷及反補貼範圍內，以逃避高額關稅，估計合共逃稅金額達到18億美元，劉忠田等人共被控24項控罪，包括串謀詐騙、向海關提供虛假文件和洗黑錢等，按每項罪名獨立執行計算，最高可判監465年。

股價一度插21% 收跌14％

受指控影響，忠旺股價一度插水21%，半日跌18%。公司中午發通告回應，在業務經營中一直嚴格遵守中國及產品出口地的法律法規，並在公平及有序競爭的原則下拓展海外市場，公司及控股股東均未就報道指稱的訴訟，接到任何法律文書或通知。忠旺股價午後跌幅收窄，收報3.44元，仍跌14.2%。

美國自2010年開始針對中國鋁製品執行俗稱「雙反」的反傾銷及反補貼措施，而忠旺和部分中國鋁生產商因此被額外徵收高達3.7倍的懲罰關稅。此後忠旺和劉忠田就長年捲入走私逃稅的指控。

曾被指墨國儲藏百萬噸鋁材

其中，2015年沽空機構渾水化名「Dupre Analytics」，發表沽空報告指控劉忠田利用家族控制的海外公司，將大量鋁材走私美國，逃避關稅；2016年至2017年，《華爾街日報》也數次報道劉忠田走私逃稅，包括有美國鋁業公司航拍發現，在墨西哥沙漠深處有工廠存放約100萬噸鋁材，相當於全球庫存量6%，是忠旺試圖取道墨國走私美國的證據；另外又指忠旺獲得國企的財務補貼資助，使其屯積海外的鋁材價格較市場低廉。對於這些指控，忠旺先後多次澄清毫無事實根據；劉忠田則在2017年以個人身體原因，辭任忠旺主席及執董職務。

由於《華爾街日報》的報道剛好發布在中美重啟貿易談判，雙方代表結束見面之後，有內媒質疑，這是美國利用忠旺作為談判籌碼。