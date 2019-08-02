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中銀超越匯豐 現樓按揭市佔率居首

【明報專訊】中銀香港（2388）一直希望超越匯豐成為按揭市場「一哥」，終在上月實現。中原按揭及經絡按揭轉介的數據顯示，中銀香港7月現樓按揭登記超越匯豐，排名第一，匯豐連續28個月的龍頭寶座被取代。但總結1至7月，匯豐仍然排名第一。

中小行市佔率挑戰三成

根據中原的數據，中銀香港7月份承辦現樓按揭合約登記宗數為2491宗，市佔率26.8%，匯豐則為2226宗，市佔率23.9%。中銀繼2017年2月後，再次登上現樓按揭第一的寶座。但總結首7個月，匯豐仍以14,265宗，領先中銀香港的12,874宗。

四大銀行上月份的市佔率有所下跌，中原的數據為下跌1.7個百分點至77.2%，經絡則為下降1個百分點至74.3%。

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明認為，近月大型銀行對按揭業務的批核變得較為審慎，6月底時匯豐更宣布上調轉按按息及減少現金回贈，客戶紛紛選擇仍然有高回贈低按息的銀行轉按，料未來數月中小型銀行市佔率可挑戰三成水平。

樓花按揭市場 匯豐仍踞龍頭

樓花排名方面，中原的數據顯示，匯豐繼續排名第一，市佔率為31.5%，領先中銀香港的24.4%，第三為恒生（0011）的14.5%。7月份樓花按揭登記整體有1732宗，按月大增36%，宗數創有紀錄以來最高，主要因為多個大型上會所帶動，其中凱滙佔32%，LP6佔10%。

相關字詞﹕現樓按揭 樓花按揭 中銀香港 匯豐 按揭

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