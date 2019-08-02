澳門賭收遜預期 賭股普遍跌

按年跌3.5% 終止兩月連升

昨日部分濠賭股受壓，新濠國際（0200）跌1.76%，報18.98元；銀娛（0027）跌1.39%，報53.25元；金沙中國（1928）跌0.13%，報38.05元；澳博控股（0880）跌0.7%，報8.54元，而美高梅（2282）及永利澳門（1128）升1.08%及0.11%。

多位分析師此前已下調7月博彩收入預測，野村證周三發表報告，儘管7月開局強勁，但最後一至兩周博彩金額有所放緩，估計8月後會強勁增長，行業將會復蘇。

摩通：貴賓收入大跌 拖累整體

摩根大通表示，考慮到香港示威活動或影響訪澳遊客數目，市場對於上月博彩收入下滑並不意外。該行又稱，7月份博彩收入表現欠佳，日均收入（daily run-rate）只有7.89億澳門元，低於6月份的7.94億及上半年的8.26億澳門元。該行估計，上月貴賓博彩收入下跌拖累整體博彩收入表現，貴賓博彩收入按年下降超過兩成，一般博彩總收入按年增長12%至13%。