越秀房託中期分派跌3%

對於核心項目白馬大廈及多個項目經營收入下降，同時廣州國金中心寫字樓出租率下降等情况，主席兼行政總裁林德良指出，國金寫字樓出租率降至94.6%，主要因為有租戶於6月底退租，料全年可回至高位約97%至98%出租率高位。

寫字樓出租率受貿戰影響

他又承認，寫字樓出租率多少受中美貿易摩擦影響，一些機構或會不擴租，但亦發現一些新類型公司如TMT、健康產業等有意入駐，故已進行項目調整迎合新客戶需要。林德良又多次提到，未來將以提升資產、出租率、租金為主要工作。林德良指，雖然國內消費強勁，但仍為房託基金亦追求穩定，寫字樓會較穩定，故未來會繼續收入來自寫字樓業務約50%水平。

而據公司提供的租金及出租率資料，兩大核心項目廣州國金中心商場的出租率微升0.5個百分點企穩在98%，租金按年增加10元至154元水平；國金中心寫字樓則跌3.2個百分點至94.6%，租金亦升5元至235元水平。白馬大廈維持滿租，租金單價由去年中期的628.4元升至632.2元。

集團以往收購主要來自母公司越秀地產（0123），母公司早前引入廣州地鐵作為戰略股東，林德良表示，母企與廣州地鐵合作將增加TOD（公共交通導向發展）項目，變相可選的項目增加，加大收購機會，意味越秀房託亦會更加活躍。