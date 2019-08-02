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渣打半年多賺11% 增派息至7美仙

【明報專訊】渣打集團（2888）業績繼續改善，上半年稅前基本溢利26.09億美元，按年增長11%，扣除監管減值等的稅前法定溢利增長3%至24.14億美元，好過市場預期，而且增加派息至每股7美仙。昨日股價做好，全日逆市升2.93%，收報66.75元。

CEO：股東權益回報率有信心達標

集團行政總裁溫拓思指出，按固定匯率基準計算，上半年收入增加4%，溢利增加13%，財務表現和策略工作取得良好進展，有形股東權益回報率上升88個基點至8.4%，有信心可達到年初定下的目標，在2021年提升至超過10%。期內，集團經營收入增加0.6%至76.96億美元，淨利息收入錄46.43億美元，按年增加6%。信貸減值減少13%至2.54億美元，經營支出按年減少2.89%至49.69億美元。上半年，集團普通股權一級資本比率為13.5%，較去年同期下跌0.7個百分點，但已扣除10億美元股份回購計劃的全部影響。

主席：會否再回購言之尚早

集團今年初公布啟動10億美元的股份回購計劃，截至7月26日已回購並註銷了價值7.4億美元的股份，回購計劃進行了約75%。集團主席韋浩思今日表示，預計第三季會完成回購。但他指出，未來會否再有回購計劃，現時言之尚早。他相信集團未來兩年業務會有增長，可以帶來更多的資本，但集團會利用資本作業務增長，或是以各種方式回饋股東，現時未有決定。

渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正指，集團有關普通股權一級資本比率的目標是13至14%，如果未來利潤有較大增長，致資本比率超越目標水平，不排除會回購。

相關字詞﹕股份回購 洪丕正 韋浩思 渣打

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