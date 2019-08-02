整合港澳歐洲電訊 涉總資產3450億

李澤鉅昨日在分析員會議中指出，長和集團電訊之下，亦成立全資附屬的長和網絡，先將歐洲6國的28,500座電訊發射站置入其中，發展成為歐洲第四大鐵塔公司，他表示，分拆鐵塔公司上市是言之過早。

冀爭取更佳評級 降負債率

完成重組後，長和的電訊業務將分成長和集團電訊、和電的3國電訊業務，及撥入財務投資的澳洲電訊業務。根據長和的說法，整合資源後可取得理想的投資評級、降低負債比率。長和網絡方面，日後有望進一步將亞洲的9500座電訊發射站置入，更高效配置5G網絡，每座發射站平均價為25萬歐元。折算下，長和網絡手上的資產值71.25億歐元（615.25億港元）。

財務董事兼副董事總經理陸法蘭在分析員會議上表示，是次成立長和網絡統籌鐵塔業務，旨在令集團營運上增加彈性，較具策略性。集團聯席董事總經理霍建寧表示，集團已為意大利電訊業務進行再融資100億歐元，有望減省1億歐元貸款利息成本，及在2020年減省成本，並到2021年更可大省利息開支。