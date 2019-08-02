長實上半年賣樓收入倍升 李澤鉅：持續示威開始影響賣樓業務

明報記者 陳偉燊

長實上半年確認售樓收入按年大增1.11倍至192.32億元；分部收益達75.3億元，按年大增2.37倍；已簽署物業買賣合約逾100億元。租務收益達35.67億元，按年略減0.47%。酒店、飛機租賃，及基建及實用資產各貢獻8.76億、7.17億元及25.42億元，按年略增0.69%、20.3%及15.28%。在基建及實用資產部門中，有3.7億元溢利來自與長和訂立的經濟收益協議。該集團每股派中期息按年增加10.6%至0.52元。

稱發展商習慣風浪 無透露併購詳情

在分析員會議上，長實管理層指，集團的年度化固定現金流逾180億元，相當於每股4.8元，足夠支付中期派息。提及香港多場衝突事件，李澤鉅又指出，集團既經歷過不少風波，香港買家及發展商亦習慣風浪，但是他不願透露目前物色併購詳情。

長和（0001）上半年純利則按年微增2%至183.24億元，符合市場預期，在面對5G投資時，李澤鉅明言會講求紀律。每股中期息0.87元，與去年一樣。按業務劃分，歐洲電訊貢獻除息稅前盈利（EBIT）99.7億元，按年增長33.15%；基建業務EBIT卻按年減少25.23%至99.01億元；零售業務EBIT則按年增長9.98%，達65.9億元。港口服務之EBIT則按年增長近10%至42.5億元；赫斯基能源則只賺17.87億元，按年跌35.28%；財務及投資貢獻12.64億元，減少25.12%。和記電訊香港（0215）及亞洲電訊業務則貢獻2.6億及2.16億元，分別減少8.45%及增長2.13倍。

長和港EBIT佔比跌至1%

按地區劃分，香港上半年貢獻EBIT只有5.09億元，按年大減35.8%，佔比只有1%（見圖），較去年同期跌1個百分點。歐洲貢獻最多，達195.81億元，卻按年減少1.36%。

邁向5G網絡投資周期，長和聯席董事總經理霍建寧表示，因應5G傳送速度更快如同固網，令消費者在固網及5G之間有所選擇，預期對每名消費者收入（APRU）帶來增益，並為市郊的用戶效果更明顯。李澤鉅稱，長和在投資5G網絡時會講求紀律，會審視現金流及回本等因素。