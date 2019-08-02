經濟
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鮑威爾發言意外傾向中立

【明報專訊】美聯儲昨日宣布議息結果，將基準利率下調0.25厘，目標區間下調至2厘至2.25厘，指決定是考慮到環球形勢對經濟影響及有所緩和的通脹壓力，同時聯儲局將提前兩個月於8月1日起停止縮減資產負債表。雖然減息幅度市場早有預期，惟聯儲局聲明及會上主席鮑威爾（Jerome Powell）的發言出乎市場意料傾向中立而非鴿派，引發昨日美股道指一度最多下挫479點。

指非開啟新減息周期

鮑威爾在記者會上稱，本次決定並非開啟新減息周期，只是「中期政策調整（mid-cycle adjustment to policy）」。隨後他解釋，自己並非指只會減息一次，只是不會出現經濟衰退時的長期大幅減息。本次議息有兩位鷹派委員投下反對票，分別是堪薩斯聯儲銀行行長喬治（Esther L. George）及波士頓聯儲銀行行長羅森倫（Eric S. Rosengren），二人希望將利率目標區間維持不變。

今次議息聲明與6月聲明中對經濟評估大致相同，當中指美國就業市場依然強勁，經濟活動保持溫和增長，同時家庭消費開支增幅上升，企業投資增長一直疲軟。不同的是，本次聲明指通脹現時保持低位而非下降，6月聲明中提到經濟展望不確定性上升，本次則評價為維持不變。聲明指出，聯儲局將繼續密切關注陸續發布的資料對經濟展望影響，以決定未來利率的調整。

聯儲局對上一次減息已是2008年底，當時聯儲局為應對金融海嘯，將利率降至接近零水平，然後利率維持在該水平7年。

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