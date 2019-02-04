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聯儲局「鷹派減息」 恒指跌212點

【明報專訊】美國聯儲局「鷹派減息」及香港局勢持續不明朗，導致恒指跌穿俗稱「牛熊分界線」的250天線，亦回補了6月中的上升裂口。但房託基金並沒有發揮傳統避險功能，近兩周大幅跑輸港股，尤其是領展（0823）及冠君產業信託（2778），自「721」元朗襲擊事件後，已經歷9連跌。

回補6月中形成上升裂口

聯儲局雖然一如預期減息，但主席鮑威爾強調只是貨幣政策的中期調整，並非減息周期的開端。隔晚美股挫逾1％，恒指昨日早段最多跌282點，收市報27,565點，跌212點，跌穿250天線（27,602點）（見圖），亦回補了6月中形成的上升裂口。國指跌54點至10,621點，全日主板成交799.8億元，是7月3日以來最多，但已接近1個月持續少於800億元。

渣打財富管理投資策略主管梁振輝表示，上月港股成交低迷，但議息會議後，其中一個不明朗因素已消除，雖然市場暫時覺得失望，但他認為美國經濟實際上並不差，所以只作預防性減息是合理的。

梁振輝指出，參照1995年及1998年美國聯儲局短暫減息的經驗，只要市場確認經濟動力本是良好後，市場的震盪都是短暫，往後股市會再做好。

減息沒有利好地產股，新鴻基地產（0016）昨日跌4％，是表現最差的恒指成分股，其次為長實（1113）跌3.6％。重磅股友邦（1299）跌1.5％，匯控（0005）跌0.5％，騰訊（0700）逆市升0.5％至370元。

雖然減息及避險情緒高，高息股理應受惠，然而不但地產股下跌，房託基金的股價亦持續低迷。領展及冠君產業信託自「721」元朗襲擊事件後，已經歷9連跌，領展累跌7％（見表），冠君更累跌13.7％，太古地產（1972）亦在期內累跌12.98％，9個交易日內跌了8日，而新地、希慎（0014）及九倉（0004）等亦跑輸恒指。

分析：港經濟回落 房託失避險功效

京華山一研究部主管彭偉新表示，近日本港的事件肯定對本地股有影響。他認為，房託及地產股以往之所有避險功能，是基於香港經濟穩步增長、零售業及樓市沒重大改變的基礎，但現時經濟增長回落，樓市氣氛有變，零售租金收入更預期會下跌，房託已經失去避險功效。

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