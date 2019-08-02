Prada上半年純利增56% 指港出現經濟收縮

亞太區銷售淨額跌4%

Prada上半年度收益淨額增2.3%至15.7億歐元，EBIT約1.5億歐元，按年跌近13.2%。受累於銷售組合情况欠理想，集團毛利率略微收窄至71.7%。集團上半年在亞太區市場銷售淨額錄得4.99億歐元，，較去年同期跌4%，成為集團旗下跌幅最大的地區，惟因歐洲地區銷情強勁，整體銷售淨額升2.4%，銷售額增加則大部分來自直營店。

此外，大中華區淨銷售額3.37億歐元，主要因為香港區生意下跌，但中國大陸收縮情况較輕微，及廣告宣傳得宜，因此較去年同期只微跌2.3%。

品牌方面，Prada的銷售額同比增3.9%，旗下副線品牌Miu Miu跌近6%，成為集團旗下銷售額跌幅最大品牌。另集團服裝銷售額較去年同期增加7.6%，皮具用品銷售額增加1.1%；鞋履銷售額增長0.5%，增長幅度與去年同期相比大為收窄。

集團於今年3月曾對批發進行策略檢討及決定終止季節降價，相信對業績有短期影響，但集團認為停止降價有助收益及利潤率增長，因此有其必要性。