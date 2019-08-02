網民籲下周一罷工 謝邱安儀：冀老闆持平處理

謝邱安儀指出，現時示威活動「遍地開花」，形式及地區與2014年持續79日的「佔中」不一樣，對零售業影響更大，令商戶及從業員均面對十分艱難的情况，她對下半年零售市道看法較悲觀，相信事件過後仍需較長時間復元，冀政府早日有效地解決事件。她又指出，不評論個別商場近日處理示威活動的方式。

渣打香港區行政總裁禤惠儀昨日則表示，尊重員工表達意見的權利，但信任員工會以最專業的態度處理事情，並相信分行及各方服務可以正常運作。

渣打禤惠儀：未見對公司有重大實質影響

禤惠儀又指出，香港社會事件未見到對渣打有重大及實質影響，該行亦看不見有明顯走資情况，雖然有個別客戶查詢在海外開立離岸戶口事情，但該行以往亦不時收到有關的查詢，最近的查詢見不到有異常增加。但她指出，下半年中小企及零售業客戶的情况的確令人憂慮，該行會密切注意，並配合客戶需要以協助渡過難關。

渣打集團（2888）主席韋浩思被問到香港近日的社會事件時指出，他相信各方能盡快找到合適的解決方法，並指香港以往都面對過不少危機，包括SARS及金融風暴等，最終都能生存下去，並重新成為國際金融中心，有信心今次亦能恢復過來。他強調，事件對集團業務沒有帶來重大影響，相信香港仍然是好的地方去發展業務。