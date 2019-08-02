貿戰示威夾擊 6月零售急跌6.7％ 7月旅遊區生意最多削半 消費類重災

明報記者 蕭嘉聰

政府統計處公布，6月零售總銷貨價值估計為352億元，按年跌6.7%，較5月跌1.4%擴大5.3個百分點。與去年同期比較，今年首6個月的零售業總銷貨價值跌2.6%。扣除期間價格變動後，6月零售業總銷貨量的臨時估計按年跌7.6%，首6個月計跌3.1%。

香港零售管理協會日前調低全年零售銷售額預測至下跌雙位數，如果預測成真，將是1998年以來首次再現雙位數跌幅。該會主席謝邱安儀昨日於電話會議指出，雖然6月一共有5個周末，惟零售銷售按年跌6.7%，反映中美貿易戰及示威活動的影響，預料7月至8月跌幅將介乎單位數至雙位數不等，示威區及旅遊區生意就更差。

零售協會：內地客憂安全問題 押後來港

謝邱安儀預計，7月各類別表現會與6月一致，其中民生類型相對較好，消費類別受社會活動的影響較大，另有會員反映個別示威區的店舖生意下跌高雙位數，即六成至八成。由於內地遊客憂慮香港的安全性，令他們押後來港計劃，甚至是更改目的地，旅遊區店舖的人流跌幅不少於三成至五成，個別商戶更跌超過一半，對生意影響很大。

她表示，暫時未有會員計劃縮舖，不過均反映研究店舖擴張計劃更為審慎，或會減慢開店步伐及停開新店，冀業主可與零售業共渡時艱，以保護香港經濟。雖然行業一直面對人手問題，不過若零售市况持續疲弱，裁員亦無可避免。

政府發言人：大型示威持續 拖累零售業

政府發言人稱，零售銷售6月跌幅擴大，反映本地消費情緒更趨審慎，以及訪港旅客人數升幅放緩。由於環球及本地經濟前景轉差，加上其他不利因素繼續影響消費情緒，零售業銷售的短期表現料會維持疲弱。如果近期大型示威活動持續，將進一步拖累零售業務，政府會密切留意相關情况。

各項零售類別中，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物跌17.1%，同是2016年8月以來最差，藥物及化妝品按年亦跌4.1%，民生消費方面，超級市場及新鮮蔬果分別升1.6%及7.2%，食品、酒類飲品及煙草（超級市場除外）則跌1.3%。