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澳門甲廈租金僅港兩成

【明報專訊】雖然澳門住宅樓價相等於本港七成，但當地甲級寫字樓租金僅為本港兩成。古嘉豪是次與記者參觀位於澳門半島金融區的甲廈「澳門財富中心」，出租率約八成，呎租介乎30至32元，與香港的中環交易廣場呎租約150元比較，該澳門甲廈租金僅為本港同類型物業兩成。

他解釋，本港是國際金融中心，除了環球金融企業雲集尋找投資機會外，亦有大量在港上市的中國企業設立辦事處、以便「走出去」發展國際業務，撐起甲廈需求；另外，不少跨國企業以本港作為亞洲甚至全球總部，亦需要租用大量甲廈。

跨國企業澳門設據點 租用面積有限

作為比較，古嘉豪認為，澳門並非國際金融中心及商業中心，「國家給澳門的定位是旅遊娛樂休閒文化中心」，故此即使跨國企業在澳門設點，目標亦只是服務澳門數十萬人口，而非全中國或全亞洲，因此需僱用的人手亦有限，例如仲量聯行在澳門只有約10名員工，需要租用的甲廈面積亦有限。

本港作為國際金融中心及商業中心的優勢，除推升甲廈租值外，亦令本港成為全球住宅樓價及租金最高的城市之一。古嘉豪透露，他曾在香港仲量聯行任職負責工廈部門，了解到近年本港住宅租金飈升，無能力負擔私樓租金的香港人需要租住工廈單位，個別業主亦將一層工廈分間為多個單位以滿足需求。他表示，雖然澳門也有不少工廈，但主要是用作貨倉，不會被劏為住宅。

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