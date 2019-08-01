仲量聯行古嘉豪：澳門政府填海收地房策勝港

周一港澳辦舉行記者會，就當前本港局勢闡述立場，當中提及希望本港盡快走出政治紛爭，特區政府和社會應該想方設法採取更有效舉措，推動經濟、改善民生，尤其是幫助年輕人解決學業、就業和住屋等困難。

本港及澳門先後於1997年7月及1999年12月回歸中國，澳門在今年更將迎來回歸20年慶祝活動，而近年澳門的社會環境明顯較本港穩定，有分析指這與澳門政府成功實施照顧本土人需要的房屋政策有關。古嘉豪是澳門人，先後在香港及澳門仲量聯行各工作逾10年，了解港澳房策的不同之處，而他在訪問中提及澳門房策的優勢之處，值得港府借鏡。

本港二手樓價自2014年底以來勁升42.1%，屢創歷史新高，而根據仲量聯行的數據，澳門平均樓價在2014年見頂後整固（見圖），今年上半年當地高級住宅及中小型住宅價格分別較去年底跌3.5%及1.8%。

政府賭場撐起就業 年輕人易上車

古嘉豪表示，目前澳門住宅也不便宜，市中心新盤平均每實呎約1.6萬至1.7萬元，價格約為本港同類新盤的七成；記者是次經古嘉豪的安排參觀位於澳門半島筷子基、可望遊艇會景致的新盤「東方海岸」示範單位，全盤近千伙，最細實用面積300餘呎的單位，售價達500萬元，呎價約1.6萬元。

不過，古嘉豪指出，逾半澳門大學生畢業後會進入政府或賭場工作，入職起薪點約1.5萬元，工作兩三年後，薪金一般可升至2萬元，兩名大學生結婚後，該家庭收入約4萬元；由於澳門首次置業居民一般可敘做八成按揭，以年輕人買樓結婚為例，購買一個500萬元的新盤，首期兩成為100萬元，一般由雙方父母支付首期，兩口子再向銀行借400萬元按揭，以30年按揭及利率2.3厘計，每月供款僅15,392元，佔家庭收入不足四成。

2013年新《土地法》收回逾百頃地

澳門政府近年何以能夠成功穩定樓價呢？原來澳門在2013年起實施新《土地法》，政府有權收回在發展限期前未落成的土地租賃權而不作賠償，以免發展商囤積土地。古嘉豪解釋，在上世紀90年代，葡國殖民地政府曾向澳門地產商批出不少土地，這些土地使用年期僅25年，而在澳門回歸中國初期，即使地產商未有如期發展這些土地，當時的行政長官會行使酌情權延續發展權，但隨着澳門2013年實施新《土地法》，行政長官崔世安亦表明不會再就此行使酌情權，故澳門政府近年向發展商收回不少未發展的土地，至今涉及逾110塊土地，估計面積達100多公頃。

古嘉豪分析，即使澳門政府向地產商收回未發展的土地後，變相令短期住宅供應減少，故未來3年澳門料僅有7000個單位落成，加上不少發展商亦就此與政府打官司，事件可能延續5至10年；但澳門社會普遍相信，政府能打贏上述官司的機會頗大，故長期來說，將有100多公頃的土地可新供應作住宅或其他用途，此舉有助穩定市場對長期住宅土地供應的預期。

2.8萬伙經濟房屋2025年落成 助抑樓價

澳門政府亦計劃增加類似本港居屋的「經濟房屋」的供應，以滿足中下階層的置業需求。澳門政府正發展「澳門新城區」，於澳門半島東、南沿岸及氹仔北岸大規模填海，設有5幅填海地段，總面積約350公頃；當中位於澳門半島及港珠澳大橋珠澳口岸人工島之間、佔地138公頃的A區地段，已規劃作住宅及公共設施。古嘉豪分析，由於澳門政府已表明在上述A區地段興建2.8萬伙的「經濟房屋」，計劃於2025年落成，考慮到去年澳門住宅存量僅23.1萬伙，即6年後便有等同現有存量12.1%的新供應落成，對平抑樓價有重大的心理作用。

古嘉豪指出，澳門政府在2013年開售的一批「經濟房屋」，實用面積約400方呎單位的售價約120萬元，即每呎售價3000元；他續說，澳門政府目前已開始與社會討論，上述2.8萬伙經濟房屋落成後如何定價；他估計，即使最終呎價倍升至6000元，仍較目前澳門私樓新盤呎價約1.6萬元，折讓超過60%。從另一角度來說，屆時合資格的澳門居民只需以240萬元便可購入400方呎經濟房屋單位，相信大部分的當地年輕人也能負擔，有利社會長遠穩定。

香港房委會於5月及6月發售新一期居屋，合共4871伙，收到逾30萬份申請，超購逾60倍，打破紀錄，在僧多粥少的情况下，港人認購居屋有如抽獎，平均中籤率僅1.6%。古嘉豪相信，此情况不會在澳門經濟房屋市場出現，「今年首季澳門人口僅67萬人，當中本地人口及外地勞工分別有48萬及19萬人，而在經濟房屋輪候冊上排隊的本地人口亦僅數萬，當2.8萬伙經濟房屋於2025年落成後，我估計申請者有二分之一至三分之一機會可成功認購」。

古嘉豪總結說，雖然他認為澳門政府的房屋政策已做得不錯，但他估計澳門人仍未完全滿意，政府仍有改善空間：「我們（澳門人）不會覺得有機會可以上車便心滿意足，我們的想法是政府最好給每個澳門人送層樓，因為政府每個月博彩稅收也以百億元計，為甚麼不可以就此與澳門人分享呢？我們不會與香港比較，每個人的想法也是這樣——即使我已經有（機會買樓）了，為何你（政府）不畀多啲（置業福利）我呢？」

明報記者 葉創成 - 澳門報道

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