經濟
名人樓市論壇

香港地產

下一篇 上一篇

仲量聯行古嘉豪：澳門政府填海收地房策勝港

【明報專訊】港府因修訂《逃犯條例》觸發的社會動盪已持續逾50日，有指房屋政策失誤也是引起民怨的原因之一；與本港一水之隔、比本港遲兩年回歸中國的澳門近年卻相對繁榮安定，記者本周二專訪在港澳地產市場打滾逾25年的仲量聯行澳門珠海董事總經理古嘉豪了解箇中情况。他表示，目前澳門年輕人一般在工作數年後結婚便有能力買樓，而且澳門政府正在填海區興建2.8萬伙、等同現有住宅存量12.1%的「經濟房屋」，將以顯著低於私樓的價格出售予當地居民，因此澳門人基本上沒有「買唔起樓」的問題，他認為澳門政府的房策優於本港。

周一港澳辦舉行記者會，就當前本港局勢闡述立場，當中提及希望本港盡快走出政治紛爭，特區政府和社會應該想方設法採取更有效舉措，推動經濟、改善民生，尤其是幫助年輕人解決學業、就業和住屋等困難。

本港及澳門先後於1997年7月及1999年12月回歸中國，澳門在今年更將迎來回歸20年慶祝活動，而近年澳門的社會環境明顯較本港穩定，有分析指這與澳門政府成功實施照顧本土人需要的房屋政策有關。古嘉豪是澳門人，先後在香港及澳門仲量聯行各工作逾10年，了解港澳房策的不同之處，而他在訪問中提及澳門房策的優勢之處，值得港府借鏡。

本港二手樓價自2014年底以來勁升42.1%，屢創歷史新高，而根據仲量聯行的數據，澳門平均樓價在2014年見頂後整固（見圖），今年上半年當地高級住宅及中小型住宅價格分別較去年底跌3.5%及1.8%。

政府賭場撐起就業 年輕人易上車

古嘉豪表示，目前澳門住宅也不便宜，市中心新盤平均每實呎約1.6萬至1.7萬元，價格約為本港同類新盤的七成；記者是次經古嘉豪的安排參觀位於澳門半島筷子基、可望遊艇會景致的新盤「東方海岸」示範單位，全盤近千伙，最細實用面積300餘呎的單位，售價達500萬元，呎價約1.6萬元。

不過，古嘉豪指出，逾半澳門大學生畢業後會進入政府或賭場工作，入職起薪點約1.5萬元，工作兩三年後，薪金一般可升至2萬元，兩名大學生結婚後，該家庭收入約4萬元；由於澳門首次置業居民一般可敘做八成按揭，以年輕人買樓結婚為例，購買一個500萬元的新盤，首期兩成為100萬元，一般由雙方父母支付首期，兩口子再向銀行借400萬元按揭，以30年按揭及利率2.3厘計，每月供款僅15,392元，佔家庭收入不足四成。

2013年新《土地法》收回逾百頃地

澳門政府近年何以能夠成功穩定樓價呢？原來澳門在2013年起實施新《土地法》，政府有權收回在發展限期前未落成的土地租賃權而不作賠償，以免發展商囤積土地。古嘉豪解釋，在上世紀90年代，葡國殖民地政府曾向澳門地產商批出不少土地，這些土地使用年期僅25年，而在澳門回歸中國初期，即使地產商未有如期發展這些土地，當時的行政長官會行使酌情權延續發展權，但隨着澳門2013年實施新《土地法》，行政長官崔世安亦表明不會再就此行使酌情權，故澳門政府近年向發展商收回不少未發展的土地，至今涉及逾110塊土地，估計面積達100多公頃。

古嘉豪分析，即使澳門政府向地產商收回未發展的土地後，變相令短期住宅供應減少，故未來3年澳門料僅有7000個單位落成，加上不少發展商亦就此與政府打官司，事件可能延續5至10年；但澳門社會普遍相信，政府能打贏上述官司的機會頗大，故長期來說，將有100多公頃的土地可新供應作住宅或其他用途，此舉有助穩定市場對長期住宅土地供應的預期。

2.8萬伙經濟房屋2025年落成 助抑樓價

澳門政府亦計劃增加類似本港居屋的「經濟房屋」的供應，以滿足中下階層的置業需求。澳門政府正發展「澳門新城區」，於澳門半島東、南沿岸及氹仔北岸大規模填海，設有5幅填海地段，總面積約350公頃；當中位於澳門半島及港珠澳大橋珠澳口岸人工島之間、佔地138公頃的A區地段，已規劃作住宅及公共設施。古嘉豪分析，由於澳門政府已表明在上述A區地段興建2.8萬伙的「經濟房屋」，計劃於2025年落成，考慮到去年澳門住宅存量僅23.1萬伙，即6年後便有等同現有存量12.1%的新供應落成，對平抑樓價有重大的心理作用。

古嘉豪指出，澳門政府在2013年開售的一批「經濟房屋」，實用面積約400方呎單位的售價約120萬元，即每呎售價3000元；他續說，澳門政府目前已開始與社會討論，上述2.8萬伙經濟房屋落成後如何定價；他估計，即使最終呎價倍升至6000元，仍較目前澳門私樓新盤呎價約1.6萬元，折讓超過60%。從另一角度來說，屆時合資格的澳門居民只需以240萬元便可購入400方呎經濟房屋單位，相信大部分的當地年輕人也能負擔，有利社會長遠穩定。

香港房委會於5月及6月發售新一期居屋，合共4871伙，收到逾30萬份申請，超購逾60倍，打破紀錄，在僧多粥少的情况下，港人認購居屋有如抽獎，平均中籤率僅1.6%。古嘉豪相信，此情况不會在澳門經濟房屋市場出現，「今年首季澳門人口僅67萬人，當中本地人口及外地勞工分別有48萬及19萬人，而在經濟房屋輪候冊上排隊的本地人口亦僅數萬，當2.8萬伙經濟房屋於2025年落成後，我估計申請者有二分之一至三分之一機會可成功認購」。

古嘉豪總結說，雖然他認為澳門政府的房屋政策已做得不錯，但他估計澳門人仍未完全滿意，政府仍有改善空間：「我們（澳門人）不會覺得有機會可以上車便心滿意足，我們的想法是政府最好給每個澳門人送層樓，因為政府每個月博彩稅收也以百億元計，為甚麼不可以就此與澳門人分享呢？我們不會與香港比較，每個人的想法也是這樣——即使我已經有（機會買樓）了，為何你（政府）不畀多啲（置業福利）我呢？」

明報記者 葉創成 - 澳門報道

[名人樓市論壇]

相關字詞﹕收地 修訂《逃犯條例》 填海 澳門《土地法》 仲量聯行澳門珠海董事總經理古嘉豪

上 / 下一篇新聞

次季GDP增長維持0.6% 按月萎縮 分析：今季外圍靠穩 關鍵看本地政治環境
次季GDP增長維持0.6% 按月萎縮 分析：今季外圍靠穩 關鍵看本地政治環境
酒店零售市道弱 業界：暫毋須裁員
酒店零售市道弱 業界：暫毋須裁員
乏新私樓基建 固投跌幅擴至12%
乏新私樓基建 固投跌幅擴至12%
港股半日市挫368點 跌穿徘徊區
港股半日市挫368點 跌穿徘徊區
7月中國製造業PMI略勝預期 仍處收縮區
7月中國製造業PMI略勝預期 仍處收縮區
銀行10月開放API次階段 可處理產品申請
銀行10月開放API次階段 可處理產品申請
長和加條款 避免套現大計難產 料防歐洲經濟轉差 涉6個長建電能合資項目
長和加條款 避免套現大計難產 料防歐洲經濟轉差 涉6個長建電能合資項目
匯兌打擊業績 長建中期股息不變
匯兌打擊業績 長建中期股息不變
人幣存款6月跌3.2％ 港元定存大升
人幣存款6月跌3.2％ 港元定存大升
上市不足1月 安樂工程發盈警
上市不足1月 安樂工程發盈警
鄭家逾2億「買起」新昌 持股相當於現股本136.5%
鄭家逾2億「買起」新昌 持股相當於現股本136.5%
保安風波影響 環聯母企次季收益跌78萬
保安風波影響 環聯母企次季收益跌78萬
保監局：提高持牌中介最低學歷要求
保監局：提高持牌中介最低學歷要求
蘋果收入救亡 靠iPhone以外產品 大中華區銷售跌幅收窄 股價早段漲6%
蘋果收入救亡 靠iPhone以外產品 大中華區銷售跌幅收窄 股價早段漲6%
Alphabet取代蘋果 成現金之王
Alphabet取代蘋果 成現金之王
小非農新職勝預期 增幅放緩
小非農新職勝預期 增幅放緩
張兆聰：本地投資跌勢轉急 商廈舖租示警
張兆聰：本地投資跌勢轉急 商廈舖租示警
梁志麟：乏新消息 英鎊再跌空間小
梁志麟：乏新消息 英鎊再跌空間小
張兆聰：內地房託息高 不怕人幣波動可吼
張兆聰：內地房託息高 不怕人幣波動可吼
盧志威：股東CEO齊跳船 小心BYND泡沫爆破
盧志威：股東CEO齊跳船 小心BYND泡沫爆破
李曉佳：罪案大減 警隊反連年增開支
李曉佳：罪案大減 警隊反連年增開支
技術取勝：港鐵跌至首個支持
技術取勝：港鐵跌至首個支持
周顯：禁售期賣股 「棟」了莊家
周顯：禁售期賣股 「棟」了莊家
湯文亮：現在最辛苦職位
湯文亮：現在最辛苦職位
官方樓指見頂回落 連升5月斷纜 反修例風暴影響浮現 業界料7月再跌1.5%
官方樓指見頂回落 連升5月斷纜 反修例風暴影響浮現 業界料7月再跌1.5%
租金指數連升4月逼歷史高峰
租金指數連升4月逼歷史高峰
十大屋苑7月120宗成交 再成今年新低
十大屋苑7月120宗成交 再成今年新低
買家風暴下入市 688萬購啟岸1房戶
買家風暴下入市 688萬購啟岸1房戶
華懋5億建翩滙坊 料全年營業額逾億
華懋5億建翩滙坊 料全年營業額逾億
地監局上半年涉新盤代理投訴增五成
地監局上半年涉新盤代理投訴增五成
澳門甲廈租金僅港兩成
澳門甲廈租金僅港兩成